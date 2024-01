Bautista: "Descobri o que é menos mau"

Com 59 vitórias desde a sua estreia na Superbike em 2019, Álvaro Bautista tornou-se o piloto da Ducati de maior sucesso na história do Campeonato do Mundo de Superbike. O piloto de 39 anos foi campeão em 2022 e 2023, e muitos consideram-no o favorito também este ano.

No entanto, Bautista ainda sofre com as sequelas do acidente em Jerez, a 1 de novembro, no qual deslocou os discos entre três vértebras do pescoço. Nos dois meses que se seguiram, Bautista sentiu fortes dores e teve de se retirar mais cedo do seu regresso à Superbike na quarta-feira, porque tinha atingido um nível físico e de dor que não queria ultrapassar.

As mudanças de regras para este ano trazem vantagens e desvantagens para Bautista. Um aspeto positivo para ele é o facto de a sua Panigale V4R poder acelerar 500 rpm a mais do que no ano passado e só se desligar às 16.100 rpm. Um aspeto negativo para o espanhol é o facto de, pela primeira vez, existir um peso mínimo para o piloto com o equipamento completo, que foi definido em 80 quilogramas.

Como Bautista está muito abaixo deste valor, terá de adicionar peso para o Campeonato do Mundo de 2024. Na situação atual, este peso será de 5 a 6 kg, que devem ser fixados na bicicleta.

"A moto parece mais pesada, a minha primeira impressão no teste do final do ano passado não foi boa", disse Álvaro. "Mal conseguia manter a minha linha nas curvas rápidas, a moto estava sempre a empurrar para fora. Travar com precisão também é muito mais difícil. Por isso tentámos diferentes distribuições de peso. A Ducati trabalhou arduamente durante o inverno para minimizar a influência do peso adicional."

Com sucesso. "Com base nos dados de novembro, a Ducati decidiu dar-me duas versões para escolher", explicou Bautista no encontro com a SPEEDWEEK.com no paddock do circuito de Jerez. "Na quarta-feira, andei com as duas motos em testes comparativos e, apesar das minhas limitações físicas, pude ver qual delas foi menos afetada pela distribuição do peso extra. Decidimos com qual delas vamos continuar".

A chave de cálculo para os pesos adicionais é a seguinte: Se um piloto pesa menos de 80 kg com o equipamento completo, a diferença para o seu peso real é considerada e reduzida a metade. Por exemplo, se o piloto pesa 68 kg, a diferença é de 12 kg. Se esta diferença for reduzida para metade, obtém-se 6 kg de peso adicional.

O espanhol queria tentar ganhar mais massa muscular durante o inverno para ficar mais pesado. "Mas devido à minha lesão, só pude trabalhar o meu corpo e ganhar algum peso nas últimas duas semanas. O fato de cabedal também não dá muito espaço de manobra. Tentámos torná-lo um pouco mais pesado, mas só se pode ganhar meio quilo, no máximo. É preciso ter a certeza de que se mantém flexível, o couro não deve ser demasiado grosso."

Quatro semanas antes do início da época na Austrália, Bautista está convencido: "Vai ser muito difícil para mim chegar ao mesmo nível do ano passado porque já não tenho a mesma sensação com a moto. Uma mota mais pesada torna quase tudo mais difícil."

O facto de os maiores rivais de Álvaro terem mudado de construtor para 2024 nos últimos dois anos não altera esta avaliação: "O Toprak e o Johnny Rea são sempre rápidos, independentemente da moto que usam. Ambos vão lutar por vitórias e pelo título. Não creio que sejam os únicos a fazê-lo. Penso que o Locatelli está mais próximo e o Rea é o mais forte. Penso que o Locatelli está mais perto e que o Nicolo Bulega se vai sair muito bem. Vai ser uma época interessante, a densidade de potência vai ser maior."

Campeonato do Mundo de Superbikes Teste de Jerez (24.1.):

1º Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:38.292 min

2º Alex Lowes (GB), Kawasaki, +1,182 seg

3º Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +1,229

4º Michael van der Mark (NL), BMW, +1,239

5º Remy Gardner (AUS), Yamaha, +1,387

6º Jonathan Rea (GB), Yamaha, +1,390

7º Andrea Iannone (I), Ducati, +1,392

8º Garrett Gerloff (EUA), BMW, +1,471

9º Danilo Petrucci (I), Ducati, +1,481

10º Alvaro Bautista (E), Ducati, +1,555

11º Andrea Locatelli (I), Yamaha, +1,625

12º Philipp Öttl (D), Yamaha, +1,711

13º Scott Redding (GB), BMW, +1,750

14º Axel Bassani (I), Kawasaki, +1,767

15º Sam Lowes (GB), Ducati, +1,841

16º Iker Lecuona (E), Honda, +2,087

17º Tito Rabat (E), Kawasaki, +2,257

18º Xavi Vierge (E), Honda, +2,384

19º Florian Marino (F), Kawasaki, +3,143

20º Bradley Smith (GB), BMW, +3,570

21º Sylvain Guintoli (F), BMW, +3,606

Campeonato do Mundo de Supersport:

1º Marcel Schrötter (D), MV Agusta, 1:42.015 min

2º Stefano Manzi (I), Yamaha, 1'42.144

3º Can Öncü (TR), Kawasaki, 1m42,159s

4º Adrian Huertas (E), Ducati, 1:42.614

5º Bahattin Sofuoglu (TR), MV Agusta, 1:42.633

6º Federico Caricasulo (I), MV Agusta, 1:42.648

7º Lucas Mahias (F), Yamaha, 1m43,181s

8º Yari Montella (I), Ducati, 1m43,281s

9º Niccolo Antonelli (I), Ducati, 1'43.780

10º Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1:44.401

11º Hikari Okubo (J), Kawasaki, 1:44.404

12º Glenn van Straalen (NL), Yamaha, 1:44.415

13º Gabriel Giannini (I), Kawasaki, 1:44.758