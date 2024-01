Test de Jerez, 13:00: Bulega pulveriza el récord de la pole

Solo los tiempos de vuelta establecidos durante un fin de semana de carrera se reconocen oficialmente como récords. La vuelta más rápida en carrera en Jerez la estableció Álvaro Bautista (Ducati) en 2019 en la carrera de la Superpole en 1:39.004 min, mientras que el récord de la pole lo estableció Jonathan Rea (Kawasaki) ese mismo año con 1:38.247 min.

La vuelta más rápida de Superbike de la historia la estableció Rea en Jerez a finales de noviembre de 2017 durante los Winter Test, cuando el norirlandés marcó 1:37.986 minutos con la Kawasaki ZX-10RR y fue más rápido que todos los pilotos de MotoGP presentes.



Este récord no oficial ya es historia: ¡el debutante en Superbike Nicolo Bulega, del equipo oficial Ducati, marcó 1:37.809 minutos poco antes del mediodía del jueves! El Campeón del Mundo de Supersport muestra una velocidad extraordinaria con neumáticos nuevos y también puede aprovechar perfectamente el agarre extra de la clasificatoria.



Bulega ya había marcado el mejor tiempo el miércoles, pero fue el único que salió con neumático de calificación. Mientras tanto, otros pilotos también han montado la goma blanda, el recién llegado de Yamaha Rea es actualmente segundo con 1:38.345 minutos, Toprak Razgatlioglu (BMW) tercero con 1:38.638 minutos. Otros están reservando sus persecuciones de tiempo para la tarde y aparecen en las hojas de tiempos con brechas correspondientemente grandes.



Philipp Öttl (GMT94 Yamaha) ha mejorado un segundo respecto al miércoles y se encuentra actualmente entre los cinco primeros.



Dominique Aegerter (GRT Yamaha), enfermo, también se perdió la carrera del jueves por la mañana. Su participación por la tarde depende del resultado de su análisis de sangre, que aún no está disponible.



Michael Rinaldi (Motocorsa Ducati) no llegó a Jerez hasta el miércoles por la noche, por lo que el italiano sólo probará el jueves. Sin embargo, como la mayoría de los demás participantes en Jerez, rodará en Portimao el lunes y el martes de la próxima semana.



El Campeón del Mundo Álvaro Bautista está luchando durante el test con dolores en el cuello, pero con 41 vueltas es uno de los más ocupados del día hasta el momento.



Tito Rabat (Kawasaki Puccetti) sólo tiene previsto rodar por la tarde.



Con diferencia, el tiempo más rápido de Supersport durante los dos días en Andalucía lo marcó el delgado Stefano Manzi (Ten Kate Yamaha), que ha vuelto a adelgazar y sólo tiene un 4 por ciento de grasa corporal. Con 1:41.388 min fue más de 6/10 s más rápido que Marcel Schrötter (MV Agusta) con su mejor tiempo del miércoles.

Campeonato del Mundo de Superbike:

1º Nicolo Bulega (I), Ducati, 1'37.809 min

2º Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0.536 seg.

3º Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0.829

4º Andrea Iannone (I), Ducati, +0.935

5º Philipp Öttl (D), Yamaha, +1.230

6º Garrett Gerloff (USA), BMW, +1.443

7º Andrea Locatelli (I), Yamaha, +1.446

8º Michael van der Mark (NL), BMW, +1.644

9º Scott Redding (GB), BMW, +1.746

10º Álvaro Bautista (E), Ducati, +1.867

11º Sam Lowes (GB), Ducati, +1.940

12º Alex Lowes (GB), Kawasaki, +1.972

13º Remy Gardner (AUS), Yamaha, +2.091

14º Xavi Vierge (E), Honda, +2.106

15º Danilo Petrucci (I), Ducati, +2.229

16º Iker Lecuona (E), Honda, +2.547

17º Axel Bassani (I), Kawasaki, +2.557

18º Michael Rinaldi (I), Ducati, +2.958

19º Florian Marino (F), Kawasaki, +3.507

20º Sylvain Guintoli (F), BMW, +3.553

21º Bradley Smith (GB), BMW, +3.835

22º Tito Rabat (E), Kawasaki, no pilotado