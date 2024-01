Test de Jerez, 13h00 : Bulega pulvérise le record de la pole position

Officiellement, seuls les temps au tour réalisés pendant un week-end de course sont considérés comme des records. En 2019, Alvaro Bautista (Ducati) a réalisé le meilleur tour en course à Jerez en 1:39,004 lors de la course de Superpole, tandis que Jonathan Rea (Kawasaki) a établi le record de la pole en 1:38,247 la même année.

Le tour le plus rapide en Superbike a été réalisé par Rea à Jerez fin novembre 2017 pendant les Wintertes. Le Nord-Irlandais avait alors réalisé 1:37,986 min avec la Kawasaki ZX-10RR, soit plus vite que tous les pilotes MotoGP présents.



Ce record officieux est désormais de l'histoire ancienne : le débutant en Superbike Nicolo Bulega de l'équipe d'usine Ducati a réalisé 1:37,809 min jeudi peu avant midi ! Le champion du monde Supersport fait preuve d'une vitesse exceptionnelle avec de nouveaux pneus et peut aussi parfaitement utiliser l'extra-grip du qualificateur.



Bulega avait déjà réalisé le meilleur temps mercredi, mais il était le seul à avoir utilisé un qualificateur. Entre-temps, d'autres pilotes ont également fait monter la gomme tendre, la nouvelle recrue Yamaha Rea est actuellement deuxième avec 1:38,345 min, Toprak Razgatlioglu (BMW) troisième avec 1:38,638 min. D'autres gardent leur chasse au temps pour l'après-midi et apparaissent sur la feuille de temps avec des retards conséquents.



Philipp Öttl (GMT94 Yamaha) a progressé d'une seconde par rapport à mercredi et se trouve actuellement dans le top 5.



Dominique Aegerter (GRT Yamaha), malade, a également renoncé à la matinée de jeudi. Sa participation à la course de l'après-midi dépendra du résultat de son analyse sanguine, qui n'est pas encore disponible.



Michael Rinaldi (Motocorsa Ducati) n'est arrivé à Jerez que mercredi soir, l'Italien ne testera que jeudi. Mais comme la plupart des autres participants à Jerez, il roulera la semaine prochaine lundi et mardi à Portimao.



Le champion du monde Alvaro Bautista, qui souffre de douleurs cervicales, est l'un des plus assidus de la journée avec 41 tours.



Tito Rabat (Kawasaki Puccetti) ne prévoit de rouler que l'après-midi.



C'est le maigre Stefano Manzi (Ten Kate Yamaha), qui a encore perdu du poids et ne dispose plus que de 4 % de graisse corporelle, qui a réalisé de loin le meilleur temps en Supersport durant ces deux jours en Andalousie. Avec 1:41,388 min, il a été plus de 6/10e de seconde plus rapide que Marcel Schrötter (MV Agusta) lors de son meilleur temps mercredi.

Championnat du monde Superbike :

1. Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:37,809 min.

2. Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,536 sec.

3. Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0,829

4. Andrea Iannone(I), Ducati, +0,935

5. Philipp Öttl (D), Yamaha, +1,230

6. Garrett Gerloff (USA), BMW, +1,443

7. Andrea Locatelli (I), Yamaha, +1,446

8. Michael van der Mark (NL), BMW, +1,644

9. Scott Redding (GB), BMW, +1,746

10. Alvaro Bautista (E), Ducati, +1,867

11. Sam Lowes (GB), Ducati, +1,940

12. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +1,972

13. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +2,091

14. Xavi Vierge (E), Honda, +2,106

15. Danilo Petrucci (I), Ducati, +2,229

16. Iker Lecuona (E), Honda, +2,547

17. Axel Bassani (I), Kawasaki, +2,557

18. Michael Rinaldi (I), Ducati, +2,958

19. Florian Marino (F), Kawasaki, +3,507

20. Sylvain Guintoli (F), BMW, +3,553

21. Bradley Smith (GB), BMW, +3,835

22. Tito Rabat (E), Kawasaki, non couru