Test di Jerez, ore 13: Bulega polverizza il record della pole

Solo i tempi sul giro realizzati durante un weekend di gara sono riconosciuti ufficialmente come record. Il giro più veloce in gara a Jerez è stato stabilito da Alvaro Bautista (Ducati) nel 2019 nella gara di Superpole in 1:39.004 min, mentre il record della pole è stato stabilito da Jonathan Rea (Kawasaki) nello stesso anno con 1:38.247 min.

Il giro più veloce di sempre in Superbike è stato stabilito da Rea a Jerez a fine novembre 2017 durante i Winter Test, quando il nordirlandese ha fatto segnare 1:37.986 minuti in sella alla Kawasaki ZX-10RR, risultando più veloce di tutti i piloti della MotoGP presenti.



Questo record non ufficiale è ormai storia: il debuttante in Superbike Nicolo Bulega del team Ducati Works ha fatto segnare 1:37.809 minuti poco prima di mezzogiorno di giovedì! Il Campione del Mondo Supersport dimostra un'eccezionale velocità con i nuovi pneumatici e riesce a sfruttare perfettamente il grip extra delle qualifiche.



Bulega aveva già ottenuto il miglior tempo mercoledì, ma è stato l'unico a partire con una gomma da qualifica. Nel frattempo, anche altri piloti hanno montato la gomma morbida: il nuovo arrivato in Yamaha Rea è attualmente secondo con 1:38.345 minuti, Toprak Razgatlioglu (BMW) terzo con 1:38.638 minuti. Gli altri si stanno riservando la caccia al tempo per il pomeriggio e appaiono sui tabelloni dei tempi con distacchi altrettanto ampi.



Philipp Öttl (GMT94 Yamaha) si è migliorato di un secondo rispetto a mercoledì ed è attualmente nella top five.



Dominique Aegerter (GRT Yamaha), malato, ha saltato anche la gara di giovedì mattina. Se correrà nel pomeriggio dipenderà dai risultati delle analisi del sangue, che non sono ancora disponibili.



Michael Rinaldi (Motocorsa Ducati) è arrivato a Jerez solo mercoledì sera, l'italiano effettuerà i test solo giovedì. Tuttavia, come la maggior parte degli altri partecipanti a Jerez, correrà a Portimao la prossima settimana, lunedì e martedì.



Il campione del mondo Alvaro Bautista è alle prese con un dolore al collo, ma con 41 giri è uno dei più impegnati della giornata.



Tito Rabat (Kawasaki Puccetti) ha in programma di girare solo nel pomeriggio.



Il tempo di gran lunga più veloce della Supersport durante i due giorni in Andalusia è stato fatto segnare dal magro Stefano Manzi (Ten Kate Yamaha), che è dimagrito ancora una volta e ha solo il 4% di grasso corporeo. Con un tempo di 1:41.388 è stato più veloce di oltre 6/10 di secondo rispetto a Marcel Schrötter (MV Agusta) che aveva ottenuto il suo miglior tempo mercoledì.

Campionato mondiale Superbike:

1° Nicolo Bulega (I), Ducati, 1'37.809 min.

2° Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0.536 sec.

3° Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0.829

4° Andrea Iannone (I), Ducati, +0,935

5° Philipp Öttl (D), Yamaha, +1.230

6° Garrett Gerloff (USA), BMW, +1.443

7° Andrea Locatelli (I), Yamaha, +1.446

8° Michael van der Mark (NL), BMW, +1.644

9° Scott Redding (GB), BMW, +1.746

10° Alvaro Bautista (E), Ducati, +1.867

11° Sam Lowes (GB), Ducati, +1.940

12° Alex Lowes (GB), Kawasaki, +1.972

13° Remy Gardner (AUS), Yamaha, +2.091

14° Xavi Vierge (E), Honda, +2.106

15° Danilo Petrucci (I), Ducati, +2.229

16° Iker Lecuona (E), Honda, +2.547

17° Axel Bassani (I), Kawasaki, +2.557

18° Michael Rinaldi (I), Ducati, +2.958

19° Florian Marino (F), Kawasaki, +3.507

20° Sylvain Guintoli (F), BMW, +3.553

21° Bradley Smith (GB), BMW, +3.835

22° Tito Rabat (E), Kawasaki, non montato