Teste de Jerez, 13h00: Bulega bate o recorde da pole

Apenas os tempos de volta estabelecidos durante um fim de semana de corrida são oficialmente reconhecidos como recordes. A volta mais rápida em Jerez foi estabelecida por Alvaro Bautista (Ducati) em 2019 na corrida Superpole em 1:39.004 min, enquanto o recorde da pole foi estabelecido por Jonathan Rea (Kawasaki) no mesmo ano com 1:38.247 min.

A volta mais rápida de sempre em Superbike foi estabelecida por Rea em Jerez, no final de novembro de 2017, durante o Teste de inverno, quando o norte-irlandês registou 1:37,986 minutos na Kawasaki ZX-10RR e foi mais rápido do que todos os pilotos de MotoGP presentes.



Este recorde não oficial passou à história: o estreante em Superbike Nicolo Bulega, da equipa de trabalho da Ducati, registou 1:37,809 minutos pouco antes do meio-dia de quinta-feira! O Campeão do Mundo de Supersport mostra uma velocidade extraordinária com os novos pneus e também consegue aproveitar na perfeição a aderência extra da qualificação.



Bulega já tinha estabelecido o tempo mais rápido na quarta-feira, mas foi o único a partir com um pneu de qualificação. Entretanto, outros pilotos também já utilizaram a borracha macia, o estreante da Yamaha, Rea, é atualmente o segundo com 1:38.345 minutos, Toprak Razgatlioglu (BMW) é o terceiro com 1:38.638 minutos. Outros estão a guardar as suas perseguições de tempo para a tarde e aparecem nas tabelas de tempos com intervalos correspondentemente grandes.



Philipp Öttl (GMT94 Yamaha) melhorou um segundo em relação a quarta-feira e está atualmente entre os cinco primeiros.



Dominique Aegerter (GRT Yamaha), que está doente, também falhou a corrida de quinta-feira de manhã. A sua participação na corrida da tarde depende do resultado da sua análise ao sangue, que ainda não está disponível.



Michael Rinaldi (Motocorsa Ducati) só chegou a Jerez na quarta-feira à noite, o italiano só vai testar na quinta-feira. No entanto, como a maioria dos outros participantes de Jerez, ele vai correr em Portimão na próxima semana, na segunda e terça-feira.



O Campeão do Mundo Alvaro Bautista está a lutar durante o teste com dores no pescoço, mas com 41 voltas é um dos mais ocupados do dia até agora.



Tito Rabat (Kawasaki Puccetti) só planeia rodar durante a tarde.



De longe, o tempo mais rápido das Supersport durante os dois dias na Andaluzia foi estabelecido pelo magro Stefano Manzi (Ten Kate Yamaha), que voltou a emagrecer e tem apenas 4 por cento de gordura corporal. Com um tempo de 1:41.388 min, foi mais de 6/10 segundos mais rápido do que Marcel Schrötter (MV Agusta) com o seu melhor tempo na quarta-feira.

Campeonato do Mundo de Superbike:

1º Nicolo Bulega (I), Ducati, 1'37.809 min

2º Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,536 seg

3º Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0,829

4º Andrea Iannone (I), Ducati, +0,935

5º Philipp Öttl (D), Yamaha, +1,230

6º Garrett Gerloff (EUA), BMW, +1,443

7º Andrea Locatelli (I), Yamaha, +1,446

8º Michael van der Mark (NL), BMW, +1,644

9º Scott Redding (GB), BMW, +1,746

10º Alvaro Bautista (E), Ducati, +1,867

11º Sam Lowes (GB), Ducati, +1,940

12º Alex Lowes (GB), Kawasaki, +1,972

13º Remy Gardner (AUS), Yamaha, +2,091

14º Xavi Vierge (E), Honda, +2,106

15º Danilo Petrucci (I), Ducati, +2,229

16º Iker Lecuona (E), Honda, +2,547

17º Axel Bassani (I), Kawasaki, +2,557

18º Michael Rinaldi (I), Ducati, +2,958

19º Florian Marino (F), Kawasaki, +3,507

20º Sylvain Guintoli (F), BMW, +3,553

21º Bradley Smith (GB), BMW, +3,835

22º Tito Rabat (E), Kawasaki, não pilotou