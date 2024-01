Andrea Iannone: "Como con una nueva novia"

Todo el mundo en el equipo Go Eleven Ducati, incluido el propio Andrea Iannone, se sorprendió de lo bien que fue el primer test de Superbike en Jerez, los días 31 de octubre y 1 de noviembre del año pasado, después de un paréntesis de cuatro años sin competir (prohibición de dopaje): el piloto italiano terminó en quinta posición.

Esta semana, el miércoles y el jueves, los pilotos de Superbike volverán a rodar en Jerez, y las pruebas continuarán la próxima semana el lunes y el martes en Portimao.

Iannone terminó el miércoles en 7ª posición, y el jueves a las 15.00 horas ocupaba la 4ª. Con el neumático trasero de calificación, el ex piloto de MotoGP marcó un crono de 1:38.744 minutos, por lo que fue sólo una décima de segundo más lento que el ex campeón del mundo Toprak Razgatlioglu con la BMW.

"Las condiciones eran un poco difíciles en octubre, éste es mi primer test real", dijo Iannone cuando SPEEDWEEK.com se reunió con él en el paddock de Jerez. "He rodado mucho y hemos probado muchas cosas con la moto. Mis sensaciones han sido buenas desde el principio, estoy cerca de los demás. Eso me sorprende, no esperaba estar tan cerca enseguida. Eso me hace feliz, pero sólo son pruebas. Nos estamos centrando en conseguir las mejores sensaciones posibles con la moto. Estoy recibiendo un buen apoyo del equipo y de Ducati, hemos empezado bien".

En la pausa de casi tres meses entre los dos tests invernales, Iannone practicó con una Ducati V4S de serie, "pero la moto de carreras siempre es algo diferente", señaló. "Al mismo tiempo, las motos son muy similares, en algunas áreas la Panigale de serie es increíble. La base de esta moto es excelente".

El jueves se concentró en tandas largas para entender cómo se comporta la moto con neumáticos usados. "Es como tener una novia nueva, quieres entenderla cada vez mejor con el tiempo", sonrió Iannone.

Tiempos Test Jerez Campeonato del Mundo de Superbike (24.1.):

1º Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:38.292 min.

2º Alex Lowes (GB), Kawasaki, +1.182 seg.

3º Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +1.229

4º Michael van der Mark (NL), BMW, +1.239

5º Remy Gardner (AUS), Yamaha, +1.387

6º Jonathan Rea (GB), Yamaha, +1.390

7º Andrea Iannone (I), Ducati, +1.392

8º Garrett Gerloff (USA), BMW, +1.471

9º Danilo Petrucci (I), Ducati, +1.481

10º Álvaro Bautista (E), Ducati, +1.555

11º Andrea Locatelli (I), Yamaha, +1.625

12º Philipp Öttl (D), Yamaha, +1.711

13º Scott Redding (GB), BMW, +1.750

14º Axel Bassani (I), Kawasaki, +1.767

15º Sam Lowes (GB), Ducati, +1.841

16º Iker Lecuona (E), Honda, +2.087

17º Tito Rabat (E), Kawasaki, +2.257

18º Xavi Vierge (E), Honda, +2.384

19º Florian Marino (F), Kawasaki, +3.143

20º Bradley Smith (GB), BMW, +3.570

21º Sylvain Guintoli (F), BMW, +3.606