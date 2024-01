Andrea Iannone : "Comme avec une nouvelle petite amie".

Tout le monde au sein de l'équipe Go Eleven Ducati, y compris Andrea Iannone lui-même, a été surpris par la qualité du premier test Superbike réalisé à Jerez les 31 octobre et 1er novembre de l'année dernière, après quatre ans d'absence en course (suspension pour dopage) - l'Italien avait alors terminé cinquième.

Cette semaine, mercredi et jeudi, les pilotes de Superbike roulent à nouveau à Jerez, la semaine prochaine, lundi et mardi, ils poursuivront avec des tests à Portimao.

Iannone a terminé la journée de mercredi enseptième position et jeudi à 15 heures, il était en quatrième position. Avec le pneu arrière qualificatif, l'ancien pilote MotoGP a réalisé 1:38.744 min, soit seulement un dixième de seconde de moins que l'ex-champion du monde Toprak Razgatlioglu sur la BMW, dont la cote est élevée.

"En octobre, les conditions étaient un peu difficiles, c'est mon premier vrai test", a jugé Iannone lorsque SPEEDWEEK.com l'a rencontré dans le paddock de Jerez. "Je roule beaucoup et nous avons essayé plusieurs choses avec la moto. Mon feeling était bon dès le début, je suis proche des autres. Cela me surprend, je ne m'attendais pas à être aussi proche tout de suite. Cela me rend heureux, mais ce ne sont que des essais. Nous nous concentrons sur l'obtention du meilleur feeling possible avec la moto. Je bénéficie d'un bon soutien de la part de l'équipe et de Ducati, nous avons réussi à prendre un bon départ".

Pendant les presque trois mois de pause entre les deux tests hivernaux, Iannone s'est entraîné avec une Ducati V4S de série, "mais la moto de course est toujours quelque chose de différent", a-t-il noté. "Mais en même temps, les motos sont très similaires, dans certains domaines, la Panigale de série est incroyable. La base de cette moto est excellente".

Jeudi, il s'est concentré sur des longs runs pour comprendre comment la moto se comportait avec des pneus usagés. "C'est comme une nouvelle petite amie, tu veux la comprendre de mieux en mieux au fil du temps", souriait Iannone.

Temps du test de Jerez du championnat du monde de Superbike (24.1.) :

1. Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:38,292 min

2. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +1,182 sec

3. Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +1,229

4. Michael van der Mark (NL), BMW, +1,239

5. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +1,387

6. Jonathan Rea (GB), Yamaha, +1,390

7. Andrea Iannone(I), Ducati, +1,392

8. Garrett Gerloff (USA), BMW, +1,471

9. Danilo Petrucci (I), Ducati, +1,481

10. Alvaro Bautista (E), Ducati, +1,555

11. Andrea Locatelli (I), Yamaha, +1,625

12. Philipp Öttl (D), Yamaha, +1,711

13. Scott Redding (GB), BMW, +1,750

14. Axel Bassani (I), Kawasaki, +1,767

15. Sam Lowes (GB), Ducati, +1,841

16. Iker Lecuona (E), Honda, +2,087

17. Tito Rabat (E), Kawasaki, +2,257

18. Xavi Vierge (E), Honda, +2,384

19. Florian Marino (F), Kawasaki, +3,143

20. Bradley Smith (GB), BMW, +3,570

21. Sylvain Guintoli (F), BMW, +3,606