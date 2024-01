Andrea Iannone: "Come con una nuova fidanzata".

Dopo quattro anni di assenza, Andrea Iannone sta lottando per tornare alla vita di un pilota professionista. Le sue prestazioni in Superbike sono già sorprendenti, SPEEDWEEK.com lo ha incontrato ai test invernali di Jerez.

Tutti i membri del team Go Eleven Ducati, compreso lo stesso Andrea Iannone, sono rimasti sorpresi dall'esito positivo del primo test Superbike svoltosi a Jerez il 31 ottobre e il 1° novembre dello scorso anno, dopo quattro anni di pausa dalle corse (divieto di doping): il pilota italiano ha chiuso al quinto posto.

Questa settimana, mercoledì e giovedì, i piloti della Superbike correranno nuovamente a Jerez, mentre i test proseguiranno lunedì e martedì prossimi a Portimao.

Iannone ha concluso la giornata di mercoledì al 7° posto, mentre giovedì alle 15.00 era in 4° posizione. Con la gomma posteriore da qualifica, l'ex pilota della MotoGP ha fatto registrare un tempo di 1:38.744 minuti, risultando così più lento di un solo decimo di secondo rispetto al quotato ex campione del mondo Toprak Razgatlioglu su BMW.

"Le condizioni erano un po' difficili a ottobre, questo è il mio primo vero test", ha detto Iannone quando SPEEDWEEK.com lo ha incontrato nel paddock di Jerez. "Ho girato molto e abbiamo provato molte cose con la moto. Il mio feeling è stato buono fin dall'inizio, sono vicino agli altri. Questo mi sorprende, non mi aspettavo di essere subito così vicino. Questo mi rende felice, ma questi sono solo giri di prova. Ci stiamo concentrando per trovare il miglior feeling possibile con la moto. Il team e la Ducati mi stanno dando un buon supporto, abbiamo iniziato bene".

Nei quasi tre mesi di pausa tra i due test invernali, Iannone si è allenato su una Ducati V4S di serie, "ma la moto da corsa è sempre qualcosa di diverso", ha sottolineato. "Allo stesso tempo, le moto sono molto simili, in alcune aree la Panigale di serie è incredibile. La base di questa moto è eccellente".

Giovedì si è concentrato sui long run per capire come si comporta la moto con i pneumatici usati. "È come avere una nuova fidanzata, vuoi capirla sempre meglio con il tempo", ha sorriso Iannone.

Tempi Test di Jerez Campionato mondiale Superbike (24.1.):

1° Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:38.292 min.

2° Alex Lowes (GB), Kawasaki, +1.182 sec.

3° Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +1.229

4° Michael van der Mark (NL), BMW, +1.239

5° Remy Gardner (AUS), Yamaha, +1.387

6° Jonathan Rea (GB), Yamaha, +1.390

7° Andrea Iannone (I), Ducati, +1.392

8° Garrett Gerloff (USA), BMW, +1.471

9° Danilo Petrucci (I), Ducati, +1.481

10° Alvaro Bautista (E), Ducati, +1.555

11° Andrea Locatelli (I), Yamaha, +1.625

12° Philipp Öttl (D), Yamaha, +1.711

13° Scott Redding (GB), BMW, +1.750

14° Axel Bassani (I), Kawasaki, +1.767

15° Sam Lowes (GB), Ducati, +1.841

16° Iker Lecuona (E), Honda, +2.087

17° Tito Rabat (E), Kawasaki, +2.257

18° Xavi Vierge (E), Honda, +2.384

19° Florian Marino (F), Kawasaki, +3.143

20° Bradley Smith (GB), BMW, +3.570

21° Sylvain Guintoli (F), BMW, +3.606