Andrea Iannone: "Como com uma nova namorada"

Todos na equipa Go Eleven Ducati, incluindo o próprio Andrea Iannone, ficaram surpreendidos com o bom desempenho do primeiro teste de Superbike em Jerez, a 31 de outubro e 1 de novembro do ano passado, após uma paragem de quatro anos das corridas (proibição de doping) - o piloto italiano terminou em quinto lugar.

Esta semana, quarta e quinta-feira, os pilotos das Superbike voltam a rodar em Jerez, com os testes a continuarem na próxima semana, na segunda e terça-feira, em Portimão.

Iannone terminou a quarta-feira em 7º lugar, na quinta-feira às 15h00 estava na 4ª posição. Com o pneu traseiro de qualificação, o antigo piloto de MotoGP registou 1:38.744 minutos e foi, assim, apenas um décimo de segundo mais lento do que o altamente cotado ex-campeão do mundo Toprak Razgatlioglu na BMW.

"As condições foram um pouco difíceis em outubro, este é o meu primeiro teste a sério," disse Iannone quando o SPEEDWEEK.com o encontrou no paddock de Jerez. "Eu ando muito e tentámos muitas coisas com a moto. A minha sensação foi boa desde o início, estou perto dos outros. Isso surpreende-me, não esperava estar tão perto logo de início. Isso deixa-me feliz, mas isto são apenas testes. Estamos a concentrar-nos em obter as melhores sensações possíveis para a moto. Estou a receber um bom apoio da equipa e da Ducati, fizemos um bom começo."

No intervalo de quase três meses entre os dois testes de inverno, Iannone treinou com uma Ducati V4S de produção, "mas a moto de corrida é sempre algo diferente", observou. "Ao mesmo tempo, as motos são muito semelhantes, em algumas áreas a Panigale de produção é incrível. A base desta mota é excelente."

Na quinta-feira, ele se concentrou em corridas longas para entender como a moto se comporta com pneus usados. "É como ter uma namorada nova, queremos compreendê-la cada vez melhor ao longo do tempo", sorriu Iannone.

Tempos do Teste de Jerez do Campeonato do Mundo de Superbikes (24.1.):

1º Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:38.292 min

2º Alex Lowes (GB), Kawasaki, +1,182 seg

3º Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +1,229

4º Michael van der Mark (NL), BMW, +1,239

5º Remy Gardner (AUS), Yamaha, +1,387

6º Jonathan Rea (GB), Yamaha, +1,390

7º Andrea Iannone (I), Ducati, +1,392

8º Garrett Gerloff (EUA), BMW, +1,471

9º Danilo Petrucci (I), Ducati, +1,481

10º Alvaro Bautista (E), Ducati, +1,555

11º Andrea Locatelli (I), Yamaha, +1,625

12º Philipp Öttl (D), Yamaha, +1,711

13º Scott Redding (GB), BMW, +1,750

14º Axel Bassani (I), Kawasaki, +1,767

15º Sam Lowes (GB), Ducati, +1,841

16º Iker Lecuona (E), Honda, +2,087

17º Tito Rabat (E), Kawasaki, +2,257

18º Xavi Vierge (E), Honda, +2,384

19º Florian Marino (F), Kawasaki, +3,143

20º Bradley Smith (GB), BMW, +3,570

21º Sylvain Guintoli (F), BMW, +3,606