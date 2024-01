Domi Aegerter (Yamaha) malade : Risque-t-il de faire une pause prolongée ?

Dominique Aegerter a dû renoncer aux deux jours de tests Superbike de cette semaine à Jerez en raison d'une maladie virale. Yamaha et l'équipe Giansanti espèrent que le Suisse sera rétabli pour le début de la saison.

Mercredi matin, Dominique Aegerter s'est rendu à l'hôpital de Jerez pour faire contrôler ses valeurs sanguines. "J'ai probablement attrapé un virus", a-t-il déclaré.

Jeudi après-midi, le Giansanti Racing Team (GRT) et Yamaha ont été informés des résultats et les ont immédiatement transmis à Monica Lazzarotti, la directrice médicale du championnat du monde de Superbike, pour une évaluation plus précise.

Entre-temps, il a été confirmé qu'Aegerter souffrait d'une infection virale. Ni l'équipe, ni Yamaha, ni le Suisse n'ont communiqué de quoi il s'agissait exactement. Ses symptômes sont la fatigue, une inflammation de la gorge, des maux de tête et des douleurs dans les membres. Selon les déclarations du corps médical, son état devrait s'améliorer sensiblement au cours des deux à quatre prochaines semaines. Après le test de Jerez, Aegerter manquera également le test de la semaine prochaine, lundi et mardi, à Portimao.

Yamaha espère que le pilote de 33 ans sera suffisamment rétabli pour participer aux essais de Phillip Island les 19 et 20 février. Si ce projet aboutit, rien ne s'opposera à sa participation à l'ouverture du championnat du monde le dernier week-end de février sur le même circuit.