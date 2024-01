Malato Domi Aegerter (Yamaha): Pausa più lunga imminente?

Dominique Aegerter ha dovuto saltare i due giorni di test Superbike di questa settimana a Jerez a causa di una malattia virale. La Yamaha e il team Giansanti sperano che il pilota svizzero sia di nuovo in forma per l'inizio della stagione.

Mercoledì mattina Dominique Aegerter si è recato all'ospedale di Jerez per controllare i valori del sangue. "Probabilmente ho preso un virus", è stata la sua autodiagnosi.

Giovedì pomeriggio, il Giansanti Racing Team (GRT) e la Yamaha sono stati informati dei risultati e li hanno immediatamente trasmessi a Monica Lazzarotti, il Direttore Medico del Campionato Mondiale Superbike, per una valutazione più dettagliata.

È stato confermato che Aegerter è affetto da un'infezione virale. Né il team, né la Yamaha, né il pilota svizzero hanno comunicato l'esatta natura dell'infezione. I sintomi sono affaticamento, mal di gola, mal di testa e dolori agli arti. Secondo i medici, le sue condizioni dovrebbero migliorare significativamente nelle prossime due-quattro settimane. Dopo il test di Jerez, Aegerter salterà anche i test di lunedì e martedì della prossima settimana a Portimao.

La Yamaha spera che per il test di Phillip Island del 19/20 febbraio il 33enne abbia recuperato a sufficienza per poter partecipare. Se questo piano andrà in porto, nulla osta alla sua partecipazione all'apertura del Campionato del Mondo l'ultimo fine settimana di febbraio sullo stesso circuito.