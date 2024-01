Sick Domi Aegerter (Yamaha): Uma pausa mais longa é iminente?

Na quarta-feira de manhã, Dominique Aegerter foi ao hospital de Jerez para verificar os seus valores sanguíneos. "Provavelmente apanhei um vírus", foi o seu auto-diagnóstico.

Na quinta-feira à tarde, a Giansanti Racing Team (GRT) e a Yamaha foram informadas dos resultados e enviaram-nos imediatamente para Monica Lazzarotti, a Directora Médica do Campeonato do Mundo de Superbike, para uma avaliação mais detalhada.

Foi agora confirmado que Aegerter está a sofrer de uma infeção viral. Nem a equipa, nem a Yamaha, nem o piloto suíço comunicaram a natureza exacta da infeção. Os sintomas são fadiga, dor de garganta, dores de cabeça e dores nos membros. De acordo com os médicos, a sua condição deverá melhorar significativamente nas próximas duas a quatro semanas. Após o teste de Jerez, Aegerter também vai falhar o teste da próxima semana, na segunda e terça-feira em Portimão.

A Yamaha espera que o piloto de 33 anos tenha recuperado o suficiente até ao teste de Phillip Island, a 19/20 de fevereiro, para poder participar. Se este plano funcionar, nada impedirá a sua participação na abertura do Campeonato do Mundo no último fim de semana de fevereiro no mesmo circuito.