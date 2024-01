Test de Jerez, jueves: Un debutante por delante de Rea y Redding

1:37.809 min - ninguna superbike ha sido nunca tan rápida en el Circuito de Jerez. Poco antes del mediodía del jueves, el recién llegado a la categoría Nicolo Bulega tenía un clasificador instalado en su Ducati de fábrica Aruba y se quedó a 0,438 segundos del récord de la pole establecido por Jonathan Rea (1:38,247 min), que pilotó una Kawasaki ZX-10RR en 2019.



Debido a que solo los tiempos de vuelta establecidos durante un fin de semana de carrera cuentan para los récords, el mejor tiempo de Bulega no aparecerá en ninguna estadística oficial. Tampoco lo hará el 1:37.986 min de Johnny Rea, que estableció durante unos entrenamientos a finales de noviembre de 2017 y que desde entonces marca el récord no oficial.



Bulega, Campeón del Mundo de Supersport, sabe que es muy rápido con neumáticos nuevos y que, obviamente, puede hacer un excelente uso del agarre adicional de un clasificador. "Para tener éxito en las carreras, tengo que mejorar con neumáticos usados, y estamos trabajando en ello", dijo el aspirante de Ducati.



Sorprendentemente, el debutante ha sido 0.536 segundos más rápido con el superblando SCQ que el segundo clasificado, Johnny Rea (Yamaha), y 0.763 segundos mejor que Scott Redding, que se ha catapultado a la tercera plaza en el último segundo y ha superado así a su compañero de marca Toprak Razgatlioglu (0.829 segundos), que ha terminado cuarto.



El reaparecido Andrea Iannone (Go Eleven Ducati) ha sido quinto y el debutante Sam Lowes (Marc VDS Ducati) séptimo.



Philipp Öttl (GMT94 Yamaha) mejoró un segundo en su debut con la moto de carreras de Yamaha respecto al miércoles y terminó la prueba de dos días en una respetable duodécima plaza.



Todos los pilotos pudieron mejorar el jueves. Muchos marcaron su vuelta más rápida con un neumático de calificación, pero no todos utilizaron el neumático trasero más blando. Como los mejores tiempos también se marcaron en diferentes momentos del día, sólo se pueden comparar hasta cierto punto.



El Campeón del Mundo Álvaro Bautista (Ducati/16º) decidió no perseguir tiempos y completó 81 vueltas a pesar del dolor en el cuello. Aunque paró una hora antes del final, fue uno de los más trabajadores.



Stefano Manzi, del Ten Kate Yamaha, marcó con diferencia el mejor tiempo de Supersport (1:41.388 min) durante los dos días en Andalucía.

Tiempos combinados Campeonato del Mundo de Superbike test Jerez (24/25 Ene.):

1º Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:37.809 min.

2º Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0.536 seg.

3º Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0.829

4º Andrea Iannone (I), Ducati, +0.935

5º Garrett Gerloff (USA), BMW, +1.023

6º Sam Lowes (GB), Ducati, +1.043

7º Remy Gardner (AUS), Yamaha, +1.062

8º Danilo Petrucci (I), Ducati, +1.098

9º Andrea Locatelli (I), Yamaha, +1.134

10º Alex Lowes (GB), Kawasaki, +1.180

11º Philipp Öttl (D), Yamaha, +1.230

12º Scott Redding (GB), BMW, +1.360

13º Michael van der Mark (NL), BMW, +1.415

14º Axel Bassani (I), Kawasaki, +1.604

15º Michael Rinaldi (I), Ducati, +1.695

16º Álvaro Bautista (E), Ducati, +1.774

17º Xavi Vierge (E), Honda, +2.106

18º Tito Rabat (E), Kawasaki, +2.291

19º Iker Lecuona (E), Honda, +2.428

20º Sylvain Guintoli (F), BMW, +3.057

21º Bradley Smith (GB), BMW, +3.457

22º Florian Marino (F), Kawasaki, +3.507

Tiempos combinados Campeonato del Mundo Supersport test Jerez (24/25 ene.):

1º Stefano Manzi (I), Yamaha, 1'41.388 min

2º Can Öncü (TR), Kawasaki, 1'41.724

3º Adrian Huertas (E), Ducati, 1:41.942

4º Bahattin Sofuoglu (TR), MV Agusta, 1'41.977

5º Marcel Schrötter (D), MV Agusta, 1'42.015

6º Yari Montella (I), Ducati, 1'42.102

7º Federico Caricasulo (I), MV Agusta, 1'42.234

8º Lucas Mahias (F), Yamaha, 1:42.590

9º Glenn van Straalen (NL), Yamaha, 1'43.245

10º Niccolo Antonelli (I), Ducati, 1'43.282

11º Gabriel Giannini (I), Kawasaki, 1:43.671

12º Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1:43.746

13º Hikari Okubo (J), Kawasaki, 1:44.404