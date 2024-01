Test de Jerez, jeudi : Un rookie devant Rea & Redding

1:37,809 min - aucune Superbike n'avait été aussi rapide auparavant sur le Circuito de Jerez. Peu avant jeudi midi, le nouveau venu dans la catégorie, Nicolo Bulega, a fait monter un qualificateur sur sa Ducati d'usine Aruba et est resté 0,438 seconde en dessous du record de pole position de Jonathan Rea (1:38,247 min), réalisé en 2019 sur une Kawasaki ZX-10RR.



Comme les records ne sont valables que pour les temps au tour réalisés pendant un week-end de course, le meilleur temps de Bulega n'apparaîtra dans aucune statistique officielle. Pas plus que le 1:37,986 min de Johnny Rea, réalisé lors d'essais fin novembre 2017 et qui constitue depuis lors le record officieux.



Le champion du monde Supersport Bulega sait qu'il est très rapide avec des pneus neufs, visiblement il peut aussi parfaitement utiliser le grip supplémentaire d'un qualificatif. "Pour être performant en course, je dois m'améliorer en pneus usagés, nous y travaillons", a raconté l'espoir Ducati.



Etonnant : avec le SCQ super tendre, le rookie a été plus rapide de 0,536 seconde que le deuxième Johnny Rea (Yamaha) et de 0,763 seconde que Scott Redding, qui s'est catapulté à la troisième place à la dernière seconde, prenant ainsi de court son collègue de marque Toprak Razgatlioglu (+0,829), qui a terminé quatrième.



Le revenant Andrea Iannone (Go Eleven Ducati) a étonné en se classant cinquième, tandis que le nouveau venu dans la catégorie Sam Lowes (Marc VDS Ducati) a terminé septième.



Philipp Öttl (GMT94 Yamaha), pour ses débuts sur la Yamaha de course, a amélioré son temps d'une seconde par rapport à mercredi et a terminé les deux jours de tests à une honorable douzième place.



Tous les pilotes ont amélioré leur performance jeudi. Beaucoup ont réalisé leur meilleur tour avec un pneu qualificatif, mais tous n'ont pas utilisé le pneu arrière le plus tendre. Les meilleurs temps ayant été réalisés à des moments différents de la journée, il est difficile de les comparer.



Le champion du monde Alvaro Bautista (Ducati/16e) a renoncé à la chasse aux temps et a bouclé 81 tours malgré des douleurs au cou. Bien qu'il se soit arrêté une heure avant la fin, il fait ainsi partie des plus assidus.



Le temps le plus rapide en Supersport (1:41,388 min) pendant les deux jours en Andalousie a été réalisé par Stefano Manzi de la Ten Kate Yamaha.

Temps combinés des tests du championnat du monde de Superbike à Jerez (24/25.1) :

1. Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:37,809 min

2. Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,536 sec

3. Scott Redding (GB), BMW, +0,763

4. Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0,829

5. Andrea Iannone(I), Ducati, +0,935

6. Garrett Gerloff (USA), BMW, +1,023

7. Sam Lowes (GB), Ducati, +1,043

8. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +1,062

9. Danilo Petrucci (I), Ducati, +1,098

10. Andrea Locatelli (I), Yamaha, +1,134

11. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +1,180

12. Philipp Öttl (D), Yamaha, +1,230

13. Michael van der Mark (NL), BMW, +1,415

14. Axel Bassani (I), Kawasaki, +1,604

15. Michael Rinaldi (I), Ducati, +1,695

16. Alvaro Bautista (E), Ducati, +1,774

17. Xavi Vierge (E), Honda, +2,106

18. Tito Rabat (E), Kawasaki, +2,291

19. Iker Lecuona (E), Honda, +2,428

20. Sylvain Guintoli (F), BMW, +3,057

21. Bradley Smith (GB), BMW, +3,457

22. Florian Marino (F), Kawasaki, +3,507

Temps combinés du test du championnat du monde Supersport à Jerez (24/25.1) :

1. Stefano Manzi (I), Yamaha, 1:41,388 min

2. Can Öncü (TR), Kawasaki, 1:41,724

3. Adrian Huertas (E), Ducati, 1:41,942

4. Bahattin Sofuoglu (TR), MV Agusta, 1:41,977

5. Marcel Schrötter (D), MV Agusta, 1:42,015

6. Yari Montella (I), Ducati, 1:42,102

7. Federico Caricasulo (I), MV Agusta, 1:42,234

8. Lucas Mahias (F), Yamaha, 1:42,590

9. Glenn van Straalen (NL), Yamaha, 1:43,245

10. Niccolo Antonelli (I), Ducati, 1:43,282

11. Gabriel Giannini (I), Kawasaki, 1:43,671

12. Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1:43,746

13. Hikari Okubo (J), Kawasaki, 1:44,404