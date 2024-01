Test di Jerez, giovedì: un debuttante davanti a Rea e Redding

1:37.809 - nessuna superbike è mai stata così veloce al Circuito di Jerez. Poco prima di mezzogiorno di giovedì, il nuovo arrivato nella categoria, Nicolo Bulega, ha fatto montare un dispositivo di qualificazione sulla sua Ducati ufficiale Aruba ed è sceso a 0,438 secondi dal record della pole stabilito da Jonathan Rea (1:38.247 min), che nel 2019 ha guidato una Kawasaki ZX-10RR.



Poiché solo i tempi sul giro realizzati durante un weekend di gara contano per i record, il miglior tempo di Bulega non apparirà in nessuna statistica ufficiale. E non comparirà nemmeno l'1:37.986 di Johnny Rea, ottenuto durante i test di fine novembre 2017 e che da allora ha segnato il record non ufficiale.



Il campione del mondo Supersport Bulega sa di essere molto veloce con i pneumatici nuovi e può ovviamente sfruttare in modo eccellente il grip aggiuntivo di una qualifica. "Per avere successo nelle gare, devo migliorare con le gomme usate, e stiamo lavorando su questo", ha detto la speranza della Ducati.



Incredibilmente, il rookie è stato più veloce di 0,536 secondi sulle supersoft SCQ rispetto al secondo classificato Johnny Rea (Yamaha) e di 0,763 secondi rispetto a Scott Redding, che si è catapultato in terza posizione all'ultimo secondo per superare il suo quotato collega di marca Toprak Razgatlioglu (+0,829), che ha concluso quarto.



Il redivivo Andrea Iannone (Go Eleven Ducati) ha chiuso al quinto posto, mentre il nuovo arrivato Sam Lowes (Marc VDS Ducati) al settimo.



Philipp Öttl (GMT94 Yamaha) ha migliorato di un secondo il suo debutto sulla moto da corsa Yamaha rispetto a mercoledì e ha concluso i due giorni di test con un rispettabile dodicesimo posto.



Tutti i piloti sono riusciti a migliorarsi giovedì. Molti hanno fatto il loro giro più veloce con una gomma da qualifica, ma non tutti hanno usato la gomma posteriore più morbida. Poiché i tempi migliori sono stati ottenuti in momenti diversi della giornata, possono essere confrontati solo in misura limitata.



Il campione del mondo Alvaro Bautista (Ducati/16) ha deciso di non inseguire i tempi e ha completato 81 giri nonostante il dolore al collo. Anche se si è fermato un'ora prima della fine, è stato uno dei piloti più impegnati.



Stefano Manzi del Ten Kate Yamaha ha fatto segnare il tempo di gran lunga più veloce in Supersport (1:41.388 min) durante i due giorni in Andalusia.

Tempi combinati Campionato mondiale Superbike test Jerez (24/25 gennaio):

1° Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:37.809 min.

2° Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,536 sec.

3° Scott Redding (GB), BMW, +0,763

4° Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0.829

5° Andrea Iannone (I), Ducati, +0,935

6° Garrett Gerloff (USA), BMW, +1.023

7° Sam Lowes (GB), Ducati, +1.043

8° Remy Gardner (AUS), Yamaha, +1.062

9° Danilo Petrucci (I), Ducati, +1.098

10° Andrea Locatelli (I), Yamaha, +1.134

11° Alex Lowes (GB), Kawasaki, +1.180

12° Philipp Öttl (D), Yamaha, +1.230

13° Michael van der Mark (NL), BMW, +1.415

14° Axel Bassani (I), Kawasaki, +1.604

15° Michael Rinaldi (I), Ducati, +1.695

16° Alvaro Bautista (E), Ducati, +1.774

17° Xavi Vierge (E), Honda, +2.106

18° Tito Rabat (E), Kawasaki, +2.291

19° Iker Lecuona (E), Honda, +2.428

20° Sylvain Guintoli (F), BMW, +3.057

21° Bradley Smith (GB), BMW, +3.457

22° Florian Marino (F), Kawasaki, +3.507

Tempi combinati della prova del Campionato mondiale Supersport di Jerez (24/25 gennaio):

1° Stefano Manzi (I), Yamaha, 1'41.388 min.

2° Can Öncü (TR), Kawasaki, 1'41.724

3° Adrian Huertas (E), Ducati, 1:41.942

4° Bahattin Sofuoglu (TR), MV Agusta, 1'41.977

5° Marcel Schrötter (D), MV Agusta, 1'42.015

6° Yari Montella (I), Ducati, 1'42.102

7° Federico Caricasulo (I), MV Agusta, 1'42.234

8° Lucas Mahias (F), Yamaha, 1:42.590

9° Glenn van Straalen (NL), Yamaha, 1'43.245

10° Niccolò Antonelli (I), Ducati, 1'43.282

11° Gabriel Giannini (I), Kawasaki, 1:43.671

12° Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1:43.746

13° Hikari Okubo (J), Kawasaki, 1:44.404