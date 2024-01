Teste de Jerez, quinta-feira: Um estreante à frente de Rea e Redding

1:37.809 min - nunca nenhuma superbike foi tão rápida no Circuito de Jerez. Pouco antes do meio-dia de quinta-feira, o estreante da classe Nicolo Bulega instalou um qualificador na sua Ducati de fábrica da Aruba e ficou a 0,438 segundos do recorde da pole estabelecido por Jonathan Rea (1:38,247 min), que rodou com uma Kawasaki ZX-10RR em 2019.



Uma vez que apenas os tempos de volta estabelecidos durante um fim de semana de corrida contam para os recordes, o melhor tempo de Bulega não aparecerá em nenhuma estatística oficial. Nem o 1:37.986 min de Johnny Rea, que ele estabeleceu durante os testes no final de novembro de 2017 e que, desde então, marcou o recorde não oficial.



O Campeão do Mundo de Supersport, Bulega, sabe que é muito rápido com pneus novos e pode, obviamente, fazer um excelente uso da aderência adicional de um pneu de qualificação. "Para ser bem sucedido nas corridas, tenho de melhorar com pneus usados e estamos a trabalhar nisso", disse o esperançoso piloto da Ducati.



Surpreendentemente, o estreante foi 0,536 segundos mais rápido no SCQ supermacio do que o segundo classificado Johnny Rea (Yamaha) e 0,763 segundos melhor do que Scott Redding, que se catapultou para o terceiro lugar no último segundo para ultrapassar o seu colega de marca altamente cotado Toprak Razgatlioglu (+0,829), que terminou em quarto.



O homem do regresso Andrea Iannone (Go Eleven Ducati) surpreendeu em quinto, o recém-chegado à classe Sam Lowes (Marc VDS Ducati) em sétimo.



Philipp Öttl (GMT94 Yamaha) melhorou um segundo na sua estreia com a moto de corrida Yamaha em relação a quarta-feira e terminou o teste de dois dias num respeitável décimo segundo lugar.



Todos os pilotos foram capazes de melhorar na quinta-feira. Muitos fizeram a sua volta mais rápida com um pneu de qualificação, mas nem todos utilizaram o pneu traseiro mais macio. Como os melhores tempos também foram obtidos em alturas diferentes do dia, só podem ser comparados de forma limitada.



O Campeão do Mundo Álvaro Bautista (Ducati/16º) decidiu não correr atrás dos tempos e completou 81 voltas apesar das dores no pescoço. Apesar de ter parado uma hora antes do fim, foi um dos que mais trabalhou.



Stefano Manzi, da Ten Kate Yamaha, estabeleceu de longe o tempo mais rápido de Supersport (1:41.388 min) durante os dois dias na Andaluzia.

Tempos combinados do Campeonato do Mundo de Superbike em Jerez (24/25 de janeiro):

1º Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:37.809 min

2º Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,536 seg.

3º Scott Redding (GB), BMW, +0,763

4º Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0,829

5º Andrea Iannone (I), Ducati, +0,935

6º Garrett Gerloff (EUA), BMW, +1,023

7º Sam Lowes (GB), Ducati, +1,043

8º Remy Gardner (AUS), Yamaha, +1,062

9º Danilo Petrucci (I), Ducati, +1,098

10º Andrea Locatelli (I), Yamaha, +1,134

11º Alex Lowes (GB), Kawasaki, +1,180

12º Philipp Öttl (D), Yamaha, +1,230

13º Michael van der Mark (NL), BMW, +1,415

14º Axel Bassani (I), Kawasaki, +1,604

15º Michael Rinaldi (I), Ducati, +1,695

16º Alvaro Bautista (E), Ducati, +1,774

17º Xavi Vierge (E), Honda, +2,106

18º Tito Rabat (E), Kawasaki, +2,291

19º Iker Lecuona (E), Honda, +2,428

20º Sylvain Guintoli (F), BMW, +3,057

21º Bradley Smith (GB), BMW, +3,457

22º Florian Marino (F), Kawasaki, +3,507

Teste de tempos combinados do Campeonato do Mundo de Supersport em Jerez (24/25 Jan.)

1º Stefano Manzi (I), Yamaha, 1'41,388 min

2º Can Öncü (TR), Kawasaki, 1m41,724s

3º Adrian Huertas (E), Ducati, 1:41.942

4º Bahattin Sofuoglu (TR), MV Agusta, 1'41.977

5º Marcel Schrötter (D), MV Agusta, 1'42.015

6º Yari Montella (I), Ducati, 1'42.102

7º Federico Caricasulo (I), MV Agusta, 1'42.234

8º Lucas Mahias (F), Yamaha, 1:42.590

9º Glenn van Straalen (NL), Yamaha, 1m43,245s

10º Niccolo Antonelli (I), Ducati, 1m43,282s

11º Gabriel Giannini (I), Kawasaki, 1:43.671

12º Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1:43.746

13º Hikari Okubo (J), Kawasaki, 1:44.404