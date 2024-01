Scott Redding mejor piloto BMW - críticas de Toprak

Tras 15 horas de pruebas en el Circuito de Jerez, Scott Redding, del equipo alemán BMW Team Bonovo action, ha tardado hasta el último minuto en catapultarse al tercer puesto en la tabla de tiempos combinada del miércoles y el jueves.

El sorprendente Nicolo Bulega (Aruba.it Ducati) se ha quedado fuera de alcance en cabeza, rodando más de medio segundo más rápido que Jonathan Rea (Yamaha), segundo. Tercero ha sido el debutante de BMW Toprak Razgatlioglu hasta poco antes del final, pero entonces le ha sorprendido su compañero de marca Scott Redding.

Razgatlioglu rodó por delante de su compañero del ROKiT van der Mark, y Redding siguió al dúo. "Quería ser una referencia para Michael, ayudarle un poco", dijo Toprak a SPEEDWEEK.com. "Entonces Scott empezó a pelearse con él detrás de mí. No fue agradable, era sólo una prueba. Scott estaba luchando con Michael como si estuvieran compitiendo. Todos somos pilotos BMW, ¿por qué no se quedó detrás? Puedo entender que nos persiguiera. Pero la maniobra de adelantamiento era innecesaria".

Redding replicó con una sonrisa y una profunda relajación. "No quería ir como un idiota", recalcó el inglés. "Quería rodar detrás del piloto más rápido, como hice aquí en la clasificación del año pasado. Quería aprovechar todo mi potencial. Pero no les esperé, simplemente salí del pit lane detrás de ellos. Así que lo aproveché al máximo. Toprak no tuvo nada que ver, no se dio cuenta porque iba delante. Nunca le adelanté, sólo a van der Mark. Es una pista abierta, todo el mundo puede hacer lo que quiera".

Es una rareza que el subcampeón del mundo de 2020 vaya a la caza de tiempos en una prueba con un clasificado. "Para mí era importante ver que era capaz de dar un paso adelante con el clasificador", recalcó Scott a SPEEDWEEK.com. "A menudo ponía la presión y no me salía nada. Esta vez sucedió, fui recompensado por el riesgo. Eso tiene que ver con la confianza que fui capaz de utilizar".

Redding fue apartado del equipo ROKiT de Shaun Muir tras la temporada pasada en favor de Razgatlioglu y colocado con Bonovo. El piloto de 31 años se ha sentido como en casa desde el primer día. El hecho de que fuera más rápido que Toprak en la primera gran prueba invernal de 2024 es un bálsamo para su alma después de dos años difíciles.

Tiempos combinados Campeonato del Mundo de Superbike test Jerez (24/25 enero):

1º Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:37.809 min.

2º Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0.536 seg.

3º Scott Redding (GB), BMW, +0.763

4º Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0.829

5º Andrea Iannone (I), Ducati, +0.935

6º Garrett Gerloff (USA), BMW, +1.023

7º Sam Lowes (GB), Ducati, +1.043

8º Remy Gardner (AUS), Yamaha, +1.062

9º Danilo Petrucci (I), Ducati, +1.098

10º Andrea Locatelli (I), Yamaha, +1.134

11º Alex Lowes (GB), Kawasaki, +1.180

12º Philipp Öttl (D), Yamaha, +1.230

13º Michael van der Mark (NL), BMW, +1.415

14º Axel Bassani (I), Kawasaki, +1.604

15º Michael Rinaldi (I), Ducati, +1.695

16º Álvaro Bautista (E), Ducati, +1.774

17º Xavi Vierge (E), Honda, +2.106

18º Tito Rabat (E), Kawasaki, +2.291

19º Iker Lecuona (E), Honda, +2.428

20º Sylvain Guintoli (F), BMW, +3.057

21º Bradley Smith (GB), BMW, +3.457

22º Florian Marino (F), Kawasaki, +3.507

Tiempos combinados Campeonato del Mundo Supersport test Jerez (24/25 ene.):

1º Stefano Manzi (I), Yamaha, 1'41.388 min

2º Can Öncü (TR), Kawasaki, 1'41.724

3º Adrian Huertas (E), Ducati, 1:41.942

4º Bahattin Sofuoglu (TR), MV Agusta, 1'41.977

5º Marcel Schrötter (D), MV Agusta, 1'42.015

6º Yari Montella (I), Ducati, 1'42.102

7º Federico Caricasulo (I), MV Agusta, 1'42.234

8º Lucas Mahias (F), Yamaha, 1:42.590

9º Glenn van Straalen (NL), Yamaha, 1'43.245

10º Niccolo Antonelli (I), Ducati, 1'43.282

11º Gabriel Giannini (I), Kawasaki, 1:43.671

12º Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1:43.746

13º Hikari Okubo (J), Kawasaki, 1:44.404