Scott Redding meilleur pilote BMW - Critique de Toprak

Dans le sillage de ses collègues BMW Michael van der Mark et Toprak Razgatlioglu, Scott Redding s'est précipité à la troisième place des essais Superbike de Jerez jeudi, devenant ainsi le meilleur sur une M1000RR.

Après 15 heures d'essais sur le circuit de Jerez, Scott Redding, du team allemand BMW Bonovo action, a pris son temps jusqu'à la dernière minute pour se propulser à la troisième place de la feuille de temps combinée de mercredi et jeudi.

L'étonnant Nicolo Bulega (Aruba.it Ducati) était inatteignable en tête, avec plus d'une demi-seconde de mieux que Jonathan Rea (Yamaha), deuxième. Troisième jusqu'à la fin, le nouveau venu chez BMW, Toprak Razgatlioglu, a été pris de vitesse par son collègue de marque Scott Redding.

Razgatlioglu a devancé son coéquipier ROKiT van der Mark, Redding s'est accroché au duo. "Je voulais être une référence pour Michael et l'aider un peu", a raconté Toprak à SPEEDWEEK.com. "Puis Scott a commencé à se battre avec lui derrière moi. Ce n'était pas gentil, c'était juste un test. Scott s'est battu avec Michael comme s'ils faisaient une course. Nous sommes tous des pilotes BMW, pourquoi n'est-il pas resté derrière ? Qu'il ait roulé derrière nous, je peux le comprendre. Mais la manœuvre de dépassement était inutile".

Redding a répliqué en souriant, profondément détendu. "Je ne voulais pas rouler comme un idiot", a souligné l'Anglais. "Je voulais rouler derrière le plus rapide, comme je l'ai fait ici l'an dernier en qualifications. Je voulais exploiter tout mon potentiel. Mais je ne les ai pas attendus, je suis juste sorti des stands derrière eux par hasard. J'en ai donc profité au maximum. Toprak n'était pas du tout impliqué, il n'a pas pu s'en rendre compte parce qu'il était devant. Je ne l'ai jamais dépassé, seulement van der Mark. C'est un circuit ouvert, chacun peut faire ce qu'il veut".

Il est rare que le vice-champion du monde 2020 aille à la chasse au chrono avec un qualificatif lors d'un test. "Pour moi, il était important de voir que j'étais capable de faire un pas en avant avec le qualifyer", a souligné Scott à SPEEDWEEK.com. "Souvent, j'ai mis la pression et cela n'a rien donné. Cette fois, c'est arrivé, j'ai été récompensé pour avoir pris des risques. C'est lié à la confiance dont j'ai pu profiter".

Après la saison dernière, Redding a été retiré de l'équipe ROKiT de Shaun Muir au profit de Razgatlioglu et placé chez Bonovo. Le pilote de 31 ans s'y sent parfaitement à l'aise depuis le premier jour. Le fait qu'il ait été plus rapide que Toprak lors du premier grand test hivernal de 2024 est un baume pour son âme après deux années difficiles.

Temps combinés du test du championnat du monde de Superbike à Jerez (24/25.1.) :

1. Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:37,809 min

2. Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,536 sec

3. Scott Redding (GB), BMW, +0,763

4. Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0,829

5. Andrea Iannone(I), Ducati, +0,935

6. Garrett Gerloff (USA), BMW, +1,023

7. Sam Lowes (GB), Ducati, +1,043

8. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +1,062

9. Danilo Petrucci (I), Ducati, +1,098

10. Andrea Locatelli (I), Yamaha, +1,134

11. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +1,180

12. Philipp Öttl (D), Yamaha, +1,230

13. Michael van der Mark (NL), BMW, +1,415

14. Axel Bassani (I), Kawasaki, +1,604

15. Michael Rinaldi (I), Ducati, +1,695

16. Alvaro Bautista (E), Ducati, +1,774

17. Xavi Vierge (E), Honda, +2,106

18. Tito Rabat (E), Kawasaki, +2,291

19. Iker Lecuona (E), Honda, +2,428

20. Sylvain Guintoli (F), BMW, +3,057

21. Bradley Smith (GB), BMW, +3,457

22. Florian Marino (F), Kawasaki, +3,507

Temps combinés du test du championnat du monde Supersport à Jerez (24/25.1) :

1. Stefano Manzi (I), Yamaha, 1:41,388 min

2. Can Öncü (TR), Kawasaki, 1:41,724

3. Adrian Huertas (E), Ducati, 1:41,942

4. Bahattin Sofuoglu (TR), MV Agusta, 1:41,977

5. Marcel Schrötter (D), MV Agusta, 1:42,015

6. Yari Montella (I), Ducati, 1:42,102

7. Federico Caricasulo (I), MV Agusta, 1:42,234

8. Lucas Mahias (F), Yamaha, 1:42,590

9. Glenn van Straalen (NL), Yamaha, 1:43,245

10. Niccolo Antonelli (I), Ducati, 1:43,282

11. Gabriel Giannini (I), Kawasaki, 1:43,671

12. Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1:43,746

13. Hikari Okubo (J), Kawasaki, 1:44,404