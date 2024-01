Scott Redding miglior pilota BMW - critiche da Toprak

Dopo 15 ore di test al Circuito de Jerez, Scott Redding del BMW Team Bonovo action tedesco ha impiegato fino all'ultimo minuto per catapultarsi al terzo posto nella classifica combinata dei tempi di mercoledì e giovedì.

Il sorprendente Nicolo Bulega (Aruba.it Ducati) è stato fuori portata in testa, andando oltre mezzo secondo più veloce di Jonathan Rea (Yamaha) in seconda posizione. Il terzo è stato il nuovo arrivato BMW Toprak Razgatlioglu fino a poco prima della fine, ma poi è stato colto di sorpresa dal collega di marca Scott Redding.

Razgatlioglu ha preceduto il suo compagno di squadra ROKiT van der Mark, mentre Redding ha seguito il duo. "Volevo essere un riferimento per Michael, per aiutarlo un po'", ha detto Toprak a SPEEDWEEK.com. "Poi Scott ha iniziato a litigare con lui dietro di me. Non è stato bello, era solo una prova. Scott ha litigato con Michael come se stessero gareggiando. Siamo tutti piloti BMW, perché non è rimasto dietro? Posso capire che ci stesse inseguendo. Ma la manovra di sorpasso non era necessaria".

Redding ha risposto con un sorriso e un profondo rilassamento. "Non volevo guidare come un idiota", ha sottolineato l'inglese. "Volevo guidare dietro al pilota più veloce, proprio come ho fatto qui nelle qualifiche dell'anno scorso. Volevo sfruttare tutto il mio potenziale. Ma non li ho aspettati, sono uscito per caso dalla corsia dei box dietro di loro. Così ho sfruttato al meglio la situazione. Toprak non è stato minimamente coinvolto, non poteva accorgersene perché era davanti. Non l'ho mai superato, solo van der Mark. È una pista aperta, ognuno può fare quello che vuole".

È una rarità che il vicecampione del mondo 2020 vada a caccia di tempi in una prova con un qualificato. "Per me era importante vedere che ero in grado di fare un passo avanti con la qualifica", ha sottolineato Scott a SPEEDWEEK.com. "Spesso ho messo pressione e non ne è venuto fuori nulla. Questa volta è successo, sono stato ricompensato per il rischio. Questo ha a che fare con la fiducia che ho saputo sfruttare".

Redding è stato rimosso dalla squadra ROKiT di Shaun Muir al termine della scorsa stagione a favore di Razgatlioglu e affiancato a Bonovo. Il 31enne si è sentito a casa fin dal primo giorno. Il fatto che sia stato più veloce di Toprak nel primo grande test invernale del 2024 è un balsamo per la sua anima dopo due anni difficili.

Tempi combinati Campionato mondiale Superbike test Jerez (24/25 gennaio):

1° Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:37.809 min.

2° Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,536 sec.

3° Scott Redding (GB), BMW, +0,763

4° Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0.829

5° Andrea Iannone (I), Ducati, +0,935

6° Garrett Gerloff (USA), BMW, +1.023

7° Sam Lowes (GB), Ducati, +1.043

8° Remy Gardner (AUS), Yamaha, +1.062

9° Danilo Petrucci (I), Ducati, +1.098

10° Andrea Locatelli (I), Yamaha, +1.134

11° Alex Lowes (GB), Kawasaki, +1.180

12° Philipp Öttl (D), Yamaha, +1.230

13° Michael van der Mark (NL), BMW, +1.415

14° Axel Bassani (I), Kawasaki, +1.604

15° Michael Rinaldi (I), Ducati, +1.695

16° Alvaro Bautista (E), Ducati, +1.774

17° Xavi Vierge (E), Honda, +2.106

18° Tito Rabat (E), Kawasaki, +2.291

19° Iker Lecuona (E), Honda, +2.428

20° Sylvain Guintoli (F), BMW, +3.057

21° Bradley Smith (GB), BMW, +3.457

22° Florian Marino (F), Kawasaki, +3.507

Tempi combinati della prova del Campionato mondiale Supersport di Jerez (24/25 gennaio):

1° Stefano Manzi (I), Yamaha, 1'41.388 min.

2° Can Öncü (TR), Kawasaki, 1'41.724

3° Adrian Huertas (E), Ducati, 1:41.942

4° Bahattin Sofuoglu (TR), MV Agusta, 1'41.977

5° Marcel Schrötter (D), MV Agusta, 1'42.015

6° Yari Montella (I), Ducati, 1'42.102

7° Federico Caricasulo (I), MV Agusta, 1'42.234

8° Lucas Mahias (F), Yamaha, 1:42.590

9° Glenn van Straalen (NL), Yamaha, 1'43.245

10° Niccolò Antonelli (I), Ducati, 1'43.282

11° Gabriel Giannini (I), Kawasaki, 1:43.671

12° Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1:43.746

13° Hikari Okubo (J), Kawasaki, 1:44.404