Scott Redding melhor piloto da BMW - críticas de Toprak

Depois de 15 horas de testes no Circuito de Jerez, Scott Redding, da equipa alemã BMW Team Bonovo, precisou de esperar até ao último minuto para se catapultar para o terceiro lugar na tabela de tempos combinados de quarta e quinta-feira.

O surpreendente Nicolo Bulega (Aruba.it Ducati) esteve fora de alcance na frente, sendo mais de meio segundo mais rápido do que Jonathan Rea (Yamaha) na segunda posição. Em terceiro ficou o estreante da BMW Toprak Razgatlioglu até pouco antes do final, mas depois foi apanhado de surpresa pelo colega de marca Scott Redding.

Razgatlioglu rodou à frente do seu companheiro de equipa na ROKiT, van der Mark, com Redding a seguir a dupla. "Eu queria ser uma referência para o Michael, para o ajudar um pouco," disse Toprak ao SPEEDWEEK.com. "Depois o Scott começou a lutar com ele atrás de mim. Não foi legal, foi só um teste. O Scott estava a lutar com o Michael como se estivessem a correr. Todos nós somos pilotos da BMW, porque é que ele não ficou para trás? Percebo que ele estava a perseguir-nos. Mas a manobra de ultrapassagem foi desnecessária".

Redding contra-atacou com um sorriso e um profundo relaxamento. "Não queria andar como um idiota", sublinhou o inglês. "Queria andar atrás do piloto mais rápido, tal como fiz aqui na qualificação do ano passado. Queria utilizar todo o meu potencial. Mas não esperei por eles, acabei por sair das boxes atrás deles. Por isso, aproveitei ao máximo. O Toprak não estava envolvido em nada, nem se apercebeu porque estava na frente. Nunca o ultrapassei, apenas o van der Mark. É uma pista aberta, toda a gente pode fazer o que quiser".

É uma raridade para o vice-campeão do mundo de 2020 ir à caça de tempos numa prova com um qualificador. "Foi importante para mim ver que consegui dar um passo em frente com a qualificação", sublinhou Scott ao SPEEDWEEK.com. "Muitas vezes coloco a pressão e não dá em nada. Desta vez aconteceu, fui recompensado pelo risco. Isso tem a ver com a confiança que fui capaz de utilizar."

Redding foi retirado da equipa ROKiT de Shaun Muir no final da época passada a favor de Razgatlioglu e colocado com Bonovo. O piloto de 31 anos sentiu-se em casa desde o primeiro dia. O facto de ter sido mais rápido do que Toprak no primeiro grande teste de inverno de 2024 é um bálsamo para a sua alma após dois anos difíceis.

Teste de tempos combinados do Campeonato do Mundo de Superbike em Jerez (24/25 de janeiro):

1º Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:37.809 min

2º Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,536 seg.

3º Scott Redding (GB), BMW, +0,763

4º Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0,829

5º Andrea Iannone (I), Ducati, +0,935

6º Garrett Gerloff (EUA), BMW, +1,023

7º Sam Lowes (GB), Ducati, +1,043

8º Remy Gardner (AUS), Yamaha, +1,062

9º Danilo Petrucci (I), Ducati, +1,098

10º Andrea Locatelli (I), Yamaha, +1,134

11º Alex Lowes (GB), Kawasaki, +1,180

12º Philipp Öttl (D), Yamaha, +1,230

13º Michael van der Mark (NL), BMW, +1,415

14º Axel Bassani (I), Kawasaki, +1,604

15º Michael Rinaldi (I), Ducati, +1,695

16º Alvaro Bautista (E), Ducati, +1,774

17º Xavi Vierge (E), Honda, +2,106

18º Tito Rabat (E), Kawasaki, +2,291

19º Iker Lecuona (E), Honda, +2,428

20º Sylvain Guintoli (F), BMW, +3,057

21º Bradley Smith (GB), BMW, +3,457

22º Florian Marino (F), Kawasaki, +3,507

Teste de tempos combinados do Campeonato do Mundo de Supersport em Jerez (24/25 Jan.)

1º Stefano Manzi (I), Yamaha, 1'41,388 min

2º Can Öncü (TR), Kawasaki, 1m41,724s

3º Adrian Huertas (E), Ducati, 1:41.942

4º Bahattin Sofuoglu (TR), MV Agusta, 1'41.977

5º Marcel Schrötter (D), MV Agusta, 1'42.015

6º Yari Montella (I), Ducati, 1'42.102

7º Federico Caricasulo (I), MV Agusta, 1'42.234

8º Lucas Mahias (F), Yamaha, 1:42.590

9º Glenn van Straalen (NL), Yamaha, 1m43,245s

10º Niccolo Antonelli (I), Ducati, 1m43,282s

11º Gabriel Giannini (I), Kawasaki, 1:43.671

12º Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1:43.746

13º Hikari Okubo (J), Kawasaki, 1:44.404