Debacle de las pruebas: ¿La nueva Honda Fireblade también es un fracaso?

Honda lleva compitiendo en el Campeonato del Mundo de Superbike con su actual equipo desde 2020, y no ha habido mucho que celebrar en estos cuatro años: Álvaro Bautista rugió hasta el tercer puesto en tres ocasiones, Iker Lecuona y Xavi Vierge una vez cada uno.

Debido a su falta de éxito, Honda recibió piezas de superconcesión, que son modificaciones del chasis que normalmente están prohibidas por el reglamento. No sirvió de nada, y en noviembre de 2023 los japoneses presentaron una nueva Fireblade en el EICMA de Milán.

Honda ha dotado a la CBR1000RR-R de nuevos alerones que difieren notablemente del modelo anterior. Además, se ha revisado toda la aerodinámica para mejorar la manejabilidad y la velocidad punta.

El bastidor puente de aluminio se ha adaptado para aumentar la precisión de la dirección y el agarre de las ruedas delantera y trasera y para mejorar la respuesta para el piloto. Se han eliminado las nervaduras interiores de rigidización del bastidor 2024, se ha ampliado la zona de pared delgada y se ha optimizado la forma de las secciones transversales del bastidor. Además de un ahorro de peso de más de un kilogramo, la atención se centró en reducir la rigidez lateral y torsional.

Se han introducido grandes cambios en el motor de cuatro cilindros en línea, que ya de por sí no era de pecho débil. El diámetro y la carrera se mantuvieron idénticos en 81 mm y 48,5 mm, pero se modificó la distribución de las válvulas y se aumentó la compresión. Además, se han añadido válvulas de admisión de titanio más ligeras y muelles progresivos elípticos para la admisión y el escape; las lumbreras de admisión se han optimizado. La CBR 2024 es la primera moto de producción que incorpora el recubrimiento DLC en las levas, que significa carbono similar al diamante. Este proceso, que hasta ahora sólo se utilizaba en MotoGP, reduce las pérdidas por fricción en el tren de válvulas en un 35%. La lista de modificaciones podría ser interminable.

El hecho de que Honda no se haya limitado a sustituir los componentes internos queda patente en la reducción de la anchura y la longitud del motor. Merece la pena mencionar el cambio en el control de la válvula de mariposa. El acelerador por cable se convirtió en un sistema con dos motores. Un servomotor acciona las válvulas de mariposa de los cilindros 1 y 2, y el otro las de los cilindros 3 y 4. Las aperturas de las válvulas de mariposa de los cilindros 1 y 2 son más pequeñas y se abren ligeramente antes para detectar las relaciones de presión y las rotaciones del cigüeñal y tenerlas en cuenta con mayor eficacia. Esto permite controlar el motor con mayor precisión en la gama baja de revoluciones y aprovechar mejor la potencia para el piloto. A medida que aumenta el régimen del motor, todas las válvulas de mariposa se abren a la vez y proporcionan un empuje cada vez mayor hasta alcanzar la potencia máxima.

Muchos de los descubrimientos de los últimos cuatro años se han incorporado al nuevo modelo. El objetivo es claro: ganar la prestigiosa carrera de ocho horas en su propio circuito de Suzuka y alcanzar por fin a los primeros clasificados del Campeonato del Mundo de Superbikes. El mayor fabricante de motos lleva mucho tiempo sufriendo en el campeonato basado en la producción: el último título lo ganó James Toseland en 2007, la última victoria la consiguió Nicky Hayden bajo la lluvia en Sepang en 2016, mientras que Jonathan Rea triunfó por última vez en seco en Portimao en 2014.

El equipo oficial de Honda probó la nueva moto por primera vez en Jerez a finales de noviembre. "Mi primera impresión es excelente. Hicimos algunas comparaciones entre las motos 2023 y 2024 e inmediatamente percibí que la nueva moto tiene sus puntos fuertes", elogió Xavier Vierge.

Pero en ese momento, sólo el equipo de trabajo de Kawasaki estaba disponible como vara de medir. Esta semana, el miércoles y el jueves, la situación era fundamentalmente diferente: todos los equipos punteros estaban presentes en el primer gran test invernal de 2024 en Jerez.

Vierge y Lecuona terminaron a más de 2 segundos, en 17ª y 19ª posición, lo que supone una enorme diferencia incluso si se tiene en cuenta que los 10 primeros rodaron todos su vuelta rápida con neumático trasero de calificación y el dúo de Honda con neumáticos de carrera.

"Esa es la realidad", dijo Vierge en el encuentro con SPEEDWEEK.com. "La moto es todavía muy nueva. Rodamos dos días a finales del año pasado y los dos días de ahora, todavía no hemos encontrado nuestro camino. Al menos el tiempo ha sido bueno, lo que nos ha permitido probar muchas cosas diferentes en la moto. Será importante analizar correctamente los datos que hemos recogido durante el parón de tres días hasta el test de Portimao y luego tomar el camino correcto, de momento no somos competitivos. El objetivo era tener más tracción para aprovechar la potencia de nuestro motor. Hasta ahora, no la hemos encontrado".

"Hablamos mucho con la gente de HRC y de la fábrica el año pasado y han implementado algunas de las cosas que pedimos en la nueva moto", explicó el español. "Pero hacer que un nuevo modelo sea competitivo no es tan fácil como con un prototipo, porque tienes que ceñirte a ciertas directrices. No se pueden hacer grandes cambios en poco tiempo. Pero todo el mundo en HRC está trabajando duro, así que estoy convencido de que pronto encontrarán soluciones para que podamos ser competitivos."

"La nueva moto se desarrolló en Japón con neumáticos Pirelli y también se probaron en Europa", añadió Vierge. "Sin embargo, las condiciones de la pista son completamente diferentes en noviembre y diciembre. No es fácil darse cuenta de a qué atenerse. En cualquier caso, no tenemos ritmo. Lo extraño es que cuando cierro los ojos y no miro los tiempos por vuelta ni la competición, mis sensaciones con la moto no son malas, son buenas. Siento que soy más rápido. Pero cuando cruzo la línea de meta y veo mi tiempo por vuelta, no me lo puedo creer. Tenemos que averiguar a qué se debe. Llegamos a nuestro límite demasiado pronto".

Tiempos combinados Campeonato del Mundo de Superbike test Jerez (24/25 Ene.):

1º Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:37.809 min.

2º Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0.536 seg.

3º Scott Redding (GB), BMW, +0.763

4º Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0.829

5º Andrea Iannone (I), Ducati, +0.935

6º Garrett Gerloff (USA), BMW, +1.023

7º Sam Lowes (GB), Ducati, +1.043

8º Remy Gardner (AUS), Yamaha, +1.062

9º Danilo Petrucci (I), Ducati, +1.098

10º Andrea Locatelli (I), Yamaha, +1.134

11º Alex Lowes (GB), Kawasaki, +1.180

12º Philipp Öttl (D), Yamaha, +1.230

13º Michael van der Mark (NL), BMW, +1.415

14º Axel Bassani (I), Kawasaki, +1.604

15º Michael Rinaldi (I), Ducati, +1.695

16º Álvaro Bautista (E), Ducati, +1.774

17º Xavi Vierge (E), Honda, +2.106

18º Tito Rabat (E), Kawasaki, +2.291

19º Iker Lecuona (E), Honda, +2.428

20º Sylvain Guintoli (F), BMW, +3.057

21º Bradley Smith (GB), BMW, +3.457

22º Florian Marino (F), Kawasaki, +3.507