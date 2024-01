Débâcle à l'essai : la nouvelle Honda Fireblade est-elle aussi un échec ?

Depuis 2020, Honda participe au championnat du monde de Superbike avec son équipe actuelle. Au cours de ces quatre années, il n'y a pas eu grand-chose à fêter : Alvaro Bautista a terminé trois fois à la troisième place, Iker Lecuona et Xavi Vierge une fois chacun.

En raison de l'insuccès, Honda s'est vu accorder des Super Concession Parts, c'est-à-dire des modifications du châssis normalement interdites par le règlement. Cela n'a servi à rien, en novembre 2023, les Japonais ont présenté une nouvelle Fireblade à l'EICMA de Milan.

Honda a doté la CBR1000RR-R de nouveaux winglets qui se distinguent nettement du modèle précédent. De plus, toute l'aérodynamique a été revue afin d'améliorer la maniabilité et la vitesse de pointe.

Le cadre en pont en aluminium a été adapté pour augmenter la précision de la direction et l'adhérence des roues avant et arrière, ainsi que pour améliorer le feedback pour le pilote. Sur le cadre 2024, les nervures internes de renfort ont été supprimées, la zone des parois fines a été élargie et la forme des sections transversales du cadre a été optimisée. Outre une réduction de poids de plus d'un kilo, l'accent a été mis sur la réduction de la rigidité latérale et de la rigidité en torsion.

Les modifications apportées au moteur à quatre cylindres en ligne, qui n'était déjà pas faible auparavant, sont importantes. L'alésage et la course sont restés identiques (81 mm et 48,5 mm), mais le calage des soupapes a été modifié et le taux de compression augmenté. Des soupapes d'admission plus légères en titane et des ressorts elliptiques progressifs pour l'admission et l'échappement s'y ajoutent ; les canaux d'admission ont été optimisés. Le 2024-CBR utilise pour la première fois sur une moto de série le revêtement DLC sur les cames, l'abréviation de Diamond-like-Carbon. Ce procédé, utilisé jusqu'à présent uniquement en MotoGP, permet de réduire de 35% les pertes par frottement dans la commande des soupapes. La liste des modifications pourrait s'allonger.

La largeur et la longueur réduites du moteur montrent que Honda ne s'est pas contenté de remplacer les pièces internes. La modification de la commande du papillon des gaz mérite d'être mentionnée. Le throttle-by-wire a été remplacé par un système à deux moteurs. Un servomoteur actionne les papillons pour les cylindres 1 et 2, l'autre pour les cylindres 3 et 4. Les ouvertures des papillons pour les cylindres 1 et 2 sont plus petites et s'ouvrent un peu plus tôt afin de détecter et de mieux prendre en compte les conditions de pression et les rotations du vilebrequin. Cela permet un contrôle plus précis du moteur à bas régime et une meilleure utilisation de la puissance pour le conducteur. Lorsque le régime augmente, tous les papillons s'ouvrent ensemble et assurent une poussée croissante jusqu'à la puissance de pointe.

De nombreuses connaissances acquises au cours des quatre dernières années ont été intégrées dans le nouveau modèle. L'objectif est clair : remporter la prestigieuse course de huit heures sur son propre circuit de Suzuka et réussir enfin à se rapprocher des leaders du championnat du monde de Superbike. Le plus grand constructeur de motos souffre depuis longtemps dans ce championnat proche de la série : le dernier titre a été conquis par James Toseland en 2007, la dernière victoire a été remportée par Nicky Hayden sous la pluie à Sepang en 2016 et le dernier triomphe sur le sec a été remporté par Jonathan Rea à Portimao en 2014.

Fin novembre, l'équipe d'usine Honda a testé pour la première fois la nouvelle moto à Jerez. "Ma première impression est excellente. Nous avons fait quelques comparaisons entre les motos 2023 et 2024 et j'ai tout de suite senti que la nouvelle moto avait des points forts", se félicitait Xavier Vierge.

Mais à l'époque, seule l'équipe d'usine Kawasaki était disponible comme baromètre. Cette semaine, mercredi et jeudi, la situation était fondamentalement différente : lors du premier grand test hivernal 2024 à Jerez, toutes les équipes de pointe étaient présentes.

Vierge et Lecuona ont terminé respectivement 17e et 19e, à plus de 2 secondes. Même en tenant compte du fait que les dix premiers ont tous réalisé leur meilleur tour avec un pneu arrière qualificatif et que le duo Honda a utilisé des pneus de course, l'écart est énorme.

"C'est la réalité", a constaté Vierge lors de sa rencontre avec SPEEDWEEK.com. "D'accord, la moto est encore très neuve. Nous avons roulé deux jours à la fin de l'année dernière et les deux jours actuels, nous n'avons pas encore trouvé notre voie. Au moins, la météo était bonne, ce qui nous a permis d'essayer beaucoup de choses différentes sur la moto. Il sera important d'analyser correctement les données obtenues pendant les trois jours de repos qui nous séparent du test de Portimao et de prendre ensuite la bonne direction - nous ne sommes pas compétitifs pour le moment. L'objectif était d'avoir plus de traction pour pouvoir utiliser la puissance de notre moteur. Jusqu'à présent, nous ne l'avons pas trouvée".

"Nous avons beaucoup parlé avec les gens du HRC et de l'usine l'année dernière, ils ont mis en œuvre dans la nouvelle moto une partie de ce que nous avions demandé", a expliqué l'Espagnol. "Mais rendre un nouveau modèle compétitif n'est pas aussi simple qu'avec un prototype, car il faut respecter certaines contraintes. On ne peut pas faire de grands changements en peu de temps. Mais tout le monde chez HRC se met à genoux, je suis donc convaincu qu'ils apporteront bientôt des solutions pour que nous soyons compétitifs".

"La nouvelle moto a été développée au Japon sur des pneus Pirelli, ils ont également fait des tests en Europe", a ajouté Vierge. "Mais en novembre et décembre, les conditions de piste sont très différentes. Ce n'est pas facile de savoir où l'on en est. Mais de toute façon, nous n'avons pas le rythme. Ce qui est étrange, c'est que lorsque je ferme les yeux, que je ne regarde pas les temps au tour ni la concurrence, mon sentiment sur la moto n'est pas mauvais - il est bon. J'ai l'impression d'être plus rapide. Mais quand je franchis la ligne d'arrivée et que je vois mon temps au tour, je n'arrive pas à y croire. Nous devons comprendre pourquoi il en est ainsi. Nous avons atteint nos limites trop tôt".

Temps combinés du test du championnat du monde de Superbike à Jerez (24/25 janvier) :

1. Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:37,809 min

2. Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,536 sec

3. Scott Redding (GB), BMW, +0,763

4. Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0,829

5. Andrea Iannone(I), Ducati, +0,935

6. Garrett Gerloff (USA), BMW, +1,023

7. Sam Lowes (GB), Ducati, +1,043

8. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +1,062

9. Danilo Petrucci (I), Ducati, +1,098

10. Andrea Locatelli (I), Yamaha, +1,134

11. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +1,180

12. Philipp Öttl (D), Yamaha, +1,230

13. Michael van der Mark (NL), BMW, +1,415

14. Axel Bassani (I), Kawasaki, +1,604

15. Michael Rinaldi (I), Ducati, +1,695

16. Alvaro Bautista (E), Ducati, +1,774

17. Xavi Vierge (E), Honda, +2,106

18. Tito Rabat (E), Kawasaki, +2,291

19. Iker Lecuona (E), Honda, +2,428

20. Sylvain Guintoli (F), BMW, +3,057

21. Bradley Smith (GB), BMW, +3,457

22. Florian Marino (F), Kawasaki, +3,507