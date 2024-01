Debacle dei test: anche la nuova Honda Fireblade è un flop?

Honda partecipa al Campionato Mondiale Superbike con il suo attuale team dal 2020, e in questi quattro anni non c'è stato molto da festeggiare: Alvaro Bautista ha conquistato tre volte il terzo posto, Iker Lecuona e Xavi Vierge una volta ciascuno.

A causa del suo scarso successo, alla Honda sono state concesse parti in super concessione, ovvero modifiche al telaio normalmente vietate dal regolamento. Non è servito e nel novembre 2023 i giapponesi hanno presentato una nuova Fireblade all'EICMA di Milano.

Honda ha dotato la CBR1000RR di nuove alette che differiscono notevolmente dal modello precedente. Inoltre, l'intera aerodinamica è stata rivista per migliorare la maneggevolezza e la velocità massima.

Il telaio a ponte in alluminio è stato adattato per aumentare la precisione di guida e l'aderenza delle ruote anteriori e posteriori e per migliorare il feedback del pilota. Le nervature interne di irrigidimento sono state eliminate dal telaio 2024, l'area delle pareti sottili è stata estesa e la forma delle sezioni trasversali del telaio è stata ottimizzata. Oltre a un risparmio di peso di oltre un chilogrammo, l'attenzione si è concentrata sulla riduzione della rigidità laterale e torsionale.

Sono state apportate ampie modifiche al motore a quattro cilindri in linea, che già non era debole di suo. L'alesaggio e la corsa rimasero identici a 81 mm e 48,5 mm, ma la fasatura delle valvole fu modificata e la compressione aumentata. Inoltre, sono state aggiunte valvole di aspirazione in titanio più leggere e molle progressive ellittiche per l'aspirazione e lo scarico; i condotti di aspirazione sono stati ottimizzati. La CBR 2024 è la prima moto di serie a presentare un rivestimento DLC sulle camme, acronimo di diamond-like carbon. Questo processo, finora utilizzato solo in MotoGP, riduce del 35% le perdite di attrito nel treno di valvole. L'elenco delle modifiche potrebbe continuare a lungo.

Il fatto che Honda non si sia limitata a sostituire i componenti interni è dimostrato dalla riduzione della larghezza e della lunghezza del motore. Vale la pena di menzionare la modifica del comando della valvola a farfalla. L'acceleratore a filo è stato convertito in un sistema a due motori. Un servomotore aziona le valvole a farfalla per i cilindri 1 e 2, l'altro per i cilindri 3 e 4. Le aperture delle valvole a farfalla per i cilindri 1 e 2 sono più piccole e si aprono leggermente prima per rilevare i rapporti di pressione e le rotazioni dell'albero motore e tenerne conto in modo più efficace. Ciò consente di controllare con maggiore precisione il motore ai bassi regimi e di sfruttare meglio la potenza per il pilota. Quando il regime del motore aumenta, tutte le valvole a farfalla si aprono insieme e forniscono una spinta crescente fino alla potenza massima.

Molti dei risultati ottenuti negli ultimi quattro anni sono stati incorporati nel nuovo modello. L'obiettivo è chiaro: vincere la prestigiosa gara di otto ore sul proprio circuito di Suzuka e raggiungere finalmente i primi nel Campionato Mondiale Superbike. La più grande casa motociclistica soffre nel campionato di serie da moltissimo tempo: l'ultimo titolo è stato vinto da James Toseland nel 2007, l'ultima vittoria è stata ottenuta da Nicky Hayden sotto la pioggia a Sepang nel 2016, mentre Jonathan Rea ha trionfato per l'ultima volta sull'asciutto a Portimao nel 2014.

Il team Honda ha provato la nuova moto per la prima volta a Jerez alla fine di novembre. "La mia prima impressione è eccellente. Abbiamo fatto alcuni confronti tra le moto 2023 e 2024 e ho subito percepito che la nuova moto ha i suoi punti di forza", ha commentato Xavier Vierge.

Ma in quel momento, solo il team Kawasaki era disponibile come metro di paragone. Questa settimana, mercoledì e giovedì, la situazione era sostanzialmente diversa: tutti i top team erano presenti al primo grande test invernale del 2024 a Jerez.

Vierge e Lecuona hanno concluso con oltre 2 secondi di distacco, al 17° e al 19° posto, un divario enorme anche se si tiene conto del fatto che i primi 10 hanno girato tutti con la gomma posteriore da qualifica e il duo Honda con le gomme da gara.

"Questa è la realtà", ha detto Vierge durante l'incontro con SPEEDWEEK.com. "Ok, la moto è ancora molto nuova. Abbiamo girato due giorni alla fine dell'anno scorso e i due giorni di oggi, non abbiamo ancora trovato la nostra strada. Almeno il tempo è stato buono e ci ha permesso di provare molte cose diverse sulla moto. Sarà importante analizzare bene i dati raccolti durante i tre giorni di pausa fino al test di Portimao e poi prendere la strada giusta: al momento non siamo competitivi. L'obiettivo era avere più trazione per sfruttare la potenza del motore. Finora non l'abbiamo trovata".

"L'anno scorso abbiamo parlato molto con i responsabili di HRC e della fabbrica, che hanno implementato alcune delle cose che avevamo chiesto nella nuova moto", ha spiegato lo spagnolo. "Ma rendere competitivo un nuovo modello non è facile come con un prototipo, perché bisogna attenersi a determinate linee guida. Non si possono fare grandi cambiamenti in poco tempo. Ma tutti alla HRC stanno lavorando sodo, quindi sono convinto che presto troveranno delle soluzioni che ci permetteranno di essere competitivi".

"La nuova moto è stata sviluppata in Giappone con pneumatici Pirelli, che sono stati testati anche in Europa", ha aggiunto Vierge. "Tuttavia, le condizioni della pista sono completamente diverse a novembre e dicembre. Non è facile rendersi conto della situazione. In ogni caso, non abbiamo il passo. La cosa strana è che quando chiudo gli occhi e non guardo i tempi sul giro o la concorrenza, il mio feeling con la moto non è negativo, anzi è buono. Sento di essere più veloce. Ma quando taglio il traguardo e vedo il mio tempo sul giro, non riesco a crederci. Dobbiamo capire perché. Abbiamo raggiunto il nostro limite troppo presto".

Tempi combinati Campionato mondiale Superbike test Jerez (24/25 gennaio):

1° Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:37.809 min.

2° Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,536 sec.

3° Scott Redding (GB), BMW, +0,763

4° Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0.829

5° Andrea Iannone (I), Ducati, +0,935

6° Garrett Gerloff (USA), BMW, +1.023

7° Sam Lowes (GB), Ducati, +1.043

8° Remy Gardner (AUS), Yamaha, +1.062

9° Danilo Petrucci (I), Ducati, +1.098

10° Andrea Locatelli (I), Yamaha, +1.134

11° Alex Lowes (GB), Kawasaki, +1.180

12° Philipp Öttl (D), Yamaha, +1.230

13° Michael van der Mark (NL), BMW, +1.415

14° Axel Bassani (I), Kawasaki, +1.604

15° Michael Rinaldi (I), Ducati, +1.695

16° Alvaro Bautista (E), Ducati, +1.774

17° Xavi Vierge (E), Honda, +2.106

18° Tito Rabat (E), Kawasaki, +2.291

19° Iker Lecuona (E), Honda, +2.428

20° Sylvain Guintoli (F), BMW, +3.057

21° Bradley Smith (GB), BMW, +3.457

22° Florian Marino (F), Kawasaki, +3.507