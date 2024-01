Teste: a nova Honda Fireblade também é um fracasso?

Os pilotos da Honda Xavi Vierge e Iker Lecuona têm grandes esperanças na nova CBR1000RR-R. No entanto, ficaram irremediavelmente para trás no primeiro grande teste de inverno de 2024 Superbike em Jerez.

A Honda compete no Campeonato do Mundo de Superbike com a sua atual equipa desde 2020, e não tem havido muitos motivos para celebrar nestes quatro anos: Álvaro Bautista alcançou o terceiro lugar três vezes, Iker Lecuona e Xavi Vierge uma vez cada.

Devido à falta de sucesso, a Honda recebeu peças de super concessão, que são modificações no chassis normalmente proibidas pelos regulamentos. Não ajudou, e em novembro de 2023 os japoneses apresentaram uma nova Fireblade na EICMA em Milão.

A Honda deu à CBR1000RR-R novos winglets que diferem significativamente do modelo anterior. Além disso, toda a aerodinâmica foi revista para melhorar o comportamento e a velocidade máxima.

O quadro da ponte em alumínio foi adaptado para aumentar a precisão da direção e a aderência nas rodas dianteiras e traseiras e para melhorar o feedback para o condutor. As nervuras interiores de reforço foram eliminadas do quadro 2024, a área de paredes finas foi alargada e a forma das secções transversais do quadro foi optimizada. Para além de uma redução de peso de mais de um quilograma, o foco real foi a redução da rigidez lateral e de torção.

O motor de quatro cilindros em linha, que já não era fraco, foi objeto de alterações profundas. O diâmetro e o curso permaneceram idênticos, 81 mm e 48,5 mm, mas a regulação das válvulas foi alterada e a compressão aumentada. Além disso, foram adicionadas válvulas de admissão em titânio mais leves e molas progressivas elípticas para admissão e escape; as portas de admissão foram optimizadas. A CBR 2024 é a primeira moto de produção a apresentar um revestimento DLC nos cames, que significa carbono tipo diamante. Este processo, anteriormente utilizado apenas no MotoGP, reduz as perdas por fricção no comando de válvulas em 35%. A lista de modificações poderia continuar.

O facto de a Honda não se ter limitado a substituir os componentes internos é demonstrado pela largura e comprimento reduzidos do motor. Vale a pena mencionar a alteração do controlo da válvula do acelerador. O acelerador por cabo foi convertido num sistema com dois motores. Um servomotor acciona as válvulas de estrangulamento para os cilindros 1 e 2, o outro para os cilindros 3 e 4. As aberturas das válvulas de estrangulamento para os cilindros 1 e 2 são mais pequenas e abrem ligeiramente mais cedo para detetar as relações de pressão e as rotações da cambota e tê-las em conta de forma mais eficaz. Isto permite um controlo mais preciso do motor na gama de rotações mais baixa e uma melhor utilização da potência para o condutor. À medida que a velocidade do motor aumenta, todas as válvulas do acelerador abrem em conjunto e fornecem um impulso crescente até à potência máxima.

Muitas das conclusões dos últimos quatro anos foram incorporadas no novo modelo. O objetivo é claro: vencer a prestigiada corrida de oito horas na sua própria pista em Suzuka e, finalmente, alcançar os primeiros classificados do Campeonato do Mundo de Superbike. O maior fabricante de motos tem vindo a sofrer no campeonato de produção há muito tempo: o último título foi conquistado por James Toseland em 2007, a última vitória foi assegurada por Nicky Hayden à chuva em Sepang em 2016, enquanto Jonathan Rea triunfou pela última vez no seco em Portimão em 2014.

A equipa de trabalho da Honda testou a nova moto pela primeira vez em Jerez, no final de novembro. "A minha primeira impressão é excelente. Fizemos algumas comparações entre as motos 2023 e 2024 e senti imediatamente que a nova moto tem os seus pontos fortes", elogiou Xavier Vierge.

Mas, nessa altura, apenas a equipa de trabalho da Kawasaki estava disponível como referência. Esta semana, quarta e quinta-feira, a situação foi fundamentalmente diferente: todas as equipas de topo estiveram presentes no primeiro grande teste de inverno de 2024 em Jerez.

Vierge e Lecuona terminaram mais de 2 segundos atrás, em 17º e 19º lugares, o que é uma diferença enorme, mesmo se tivermos em conta que todos os 10 primeiros fizeram a sua volta mais rápida com um pneu traseiro de qualificação e a dupla da Honda com pneus de corrida.

"Esta é a realidade," disse Vierge na reunião com o SPEEDWEEK.com. "Ok, a mota ainda é muito nova. Rodámos dois dias no final do ano passado e os dois dias de agora, ainda não encontrámos o nosso caminho. Pelo menos o tempo esteve bom, o que nos permitiu experimentar muitas coisas diferentes na mota. Será importante analisar corretamente os dados que recolhemos durante a pausa de três dias até ao teste de Portimão e depois tomar o caminho certo - neste momento não somos competitivos. O objetivo era ter mais tração para poder utilizar a potência do nosso motor. Até agora, ainda não encontrámos".

"Falámos muito com as pessoas da HRC e da fábrica no ano passado e eles implementaram algumas das coisas que pedimos na nova moto", explicou o espanhol. "Mas tornar um novo modelo competitivo não é tão fácil como com um protótipo, porque temos de aderir a certas directrizes. Não se pode fazer grandes mudanças num curto espaço de tempo. Mas toda a gente na HRC está a trabalhar arduamente, por isso estou convencido que em breve vão encontrar soluções para que possamos ser competitivos."

"A nova moto foi desenvolvida no Japão com pneus Pirelli e também foi testada na Europa", acrescentou Vierge. "No entanto, as condições da pista são completamente diferentes em novembro e dezembro. Não é fácil perceber qual é a nossa posição. Mas, de qualquer forma, não temos o ritmo. O que é estranho é que quando fecho os olhos e não olho para os tempos por volta ou para a concorrência, a minha sensação em relação à moto não é má - é boa. Sinto que estou a ser mais rápido. Mas quando cruzo a linha de chegada e vejo o tempo da minha volta, não consigo acreditar. Temos de descobrir porquê. Chegámos ao nosso limite demasiado cedo."

Teste de tempos combinados do Campeonato do Mundo de Superbike em Jerez (24/25 Jan.):

1º Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:37.809 min

2º Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,536 seg.

3º Scott Redding (GB), BMW, +0,763

4º Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0,829

5º Andrea Iannone (I), Ducati, +0,935

6º Garrett Gerloff (EUA), BMW, +1,023

7º Sam Lowes (GB), Ducati, +1,043

8º Remy Gardner (AUS), Yamaha, +1,062

9º Danilo Petrucci (I), Ducati, +1,098

10º Andrea Locatelli (I), Yamaha, +1,134

11º Alex Lowes (GB), Kawasaki, +1,180

12º Philipp Öttl (D), Yamaha, +1,230

13º Michael van der Mark (NL), BMW, +1,415

14º Axel Bassani (I), Kawasaki, +1,604

15º Michael Rinaldi (I), Ducati, +1,695

16º Alvaro Bautista (E), Ducati, +1,774

17º Xavi Vierge (E), Honda, +2,106

18º Tito Rabat (E), Kawasaki, +2,291

19º Iker Lecuona (E), Honda, +2,428

20º Sylvain Guintoli (F), BMW, +3,057

21º Bradley Smith (GB), BMW, +3,457

22º Florian Marino (F), Kawasaki, +3,507