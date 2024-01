Philipp Öttl ne peut pas encore exploiter le potentiel de la Yamaha

Après avoir effectué six jours d'entraînement à Valence cet hiver au guidon d'une Yamaha de série améliorée, Philipp Öttl a fait ses débuts mercredi et jeudi de cette semaine à Jerez sur la version de course préparée par le GMT94. Bien qu'il ait d'abord fallu procéder à des réglages de base, le pilote de 27 ans a terminé ces deux jours d'essais à la 12e place, à 1,2 seconde du meilleur temps de Nicolò Bulega (Ducati). Le Bavarois n'a perdu que 0,2 seconde sur son collègue de marque Remy Gardner, classé 8e.

"Cela va bien", a jugé Philipp lors d'un entretien avec SPEEDWEEK.com. "Nous avons essayé beaucoup de choses, il faut d'abord s'habituer à tout ce qui est nouveau. Le premier jour, ça ne s'est pas trop mal passé, le deuxième aussi. Par rapport au premier jour, nous nous sommes améliorés d'une seconde entière. Nous avons travaillé sur la position de conduite et dans l'ensemble, il est important d'apprendre à comprendre la moto".

"Je suis fondamentalement satisfait du temps au tour - c'était mon premier test avec la version de course, tous les autres ont déjà passé plus de jours sur leurs motos. Ma moto fonctionne parfaitement, mais tout doit encore être rodé. Pour l'instant, je ne me fais pas de soucis, après tout, l'année dernière, j'ai fait le même temps en qualification avec la Ducati que maintenant avec la Yamaha".

Une chose est sûre : Après seulement deux jours, Öttl n'en est qu'à ses débuts avec la R1. "La moto a un tel potentiel en entrée de virage que je ne peux pas encore l'exploiter. Cela prend un peu de temps pour que je comprenne complètement", sait le pilote Yamaha. "Il me faudra probablement encore un ou deux jours sur la moto, car elle est si différente de celle de l'an dernier. C'est une bonne chose que nous ayons encore le test de Portimão et d'ici là, nous y réfléchirons".

Temps combinés du test du championnat du monde de Superbike à Jerez (24/25 janvier) :

1. Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:37,809 min

2. Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,536 sec

3. Scott Redding (GB), BMW, +0,763

4. Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0,829

5. Andrea Iannone(I), Ducati, +0,935

6. Garrett Gerloff (USA), BMW, +1,023

7. Sam Lowes (GB), Ducati, +1,043

8. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +1,062

9. Danilo Petrucci (I), Ducati, +1,098

10. Andrea Locatelli (I), Yamaha, +1,134

11. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +1,180

12. Philipp Öttl (D), Yamaha, +1,230

13. Michael van der Mark (NL), BMW, +1,415

14. Axel Bassani (I), Kawasaki, +1,604

15. Michael Rinaldi (I), Ducati, +1,695

16. Alvaro Bautista (E), Ducati, +1,774

17. Xavi Vierge (E), Honda, +2,106

18. Tito Rabat (E), Kawasaki, +2,291

19. Iker Lecuona (E), Honda, +2,428

20. Sylvain Guintoli (F), BMW, +3,057

21. Bradley Smith (GB), BMW, +3,457

22. Florian Marino (F), Kawasaki, +3,507