Philipp Öttl non riesce ancora a sfruttare il potenziale della Yamaha

Nei due giorni di test di Jerez di questa settimana, Philipp Öttl ha guidato per la prima volta la sua moto d'ingresso nel Campionato Mondiale Superbike 2024. Il bavarese sa che ci vorrà un po' di tempo per familiarizzare con la Yamaha R1.

Durante l'inverno, Philipp Öttl ha completato sei giorni di allenamento a Valencia su una Yamaha di serie rinnovata, e mercoledì e giovedì di questa settimana ha fatto il suo debutto a Jerez sulla versione da gara preparata da GMT94. Anche se prima è stato necessario apportare delle regolazioni di base, il 27enne ha concluso i due giorni di test al 12° posto, a 1,2 secondi dal miglior tempo di Nicolò Bulega (Ducati). Il bavarese ha perso solo 0,2 secondi rispetto all'ottavo posto del suo collega di marca Remy Gardner.

"Va bene così", ha detto Philipp in un'intervista a SPEEDWEEK.com. "Abbiamo fatto molte prove, bisogna prima abituarsi a tutto ciò che è nuovo. Il primo giorno non è andato male e anche il secondo è stato positivo. Rispetto al primo giorno, abbiamo migliorato di un intero secondo. Abbiamo lavorato sulla posizione di guida e in generale è importante imparare a capire la moto".

"Sono fondamentalmente soddisfatto del tempo sul giro - questo era il mio primo test con la versione da gara, mentre tutti gli altri sono in sella alle loro moto da più giorni. La mia moto funziona perfettamente, ma tutto deve ancora assestarsi. Al momento non sono stressato, dopotutto l'anno scorso ho fatto lo stesso tempo in qualifica con la Ducati e ora con la Yamaha".

Una cosa è chiara: Dopo solo due giorni, Öttl è ancora all'inizio con la R1. "La moto ha così tanto potenziale in entrata di curva che al momento non riesco a sfruttarlo. Mi ci vorrà un po' di tempo per capirla appieno", dice il pilota della Yamaha. "Probabilmente avrò bisogno di uno o due giorni in più per provare la moto, perché è molto diversa da quella dell'anno scorso. È un bene che ci sia ancora il test a Portimão e ci penseremo prima di allora".

Tempi combinati dei test del Campionato Mondiale Superbike a Jerez (24/25 gennaio):

1° Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:37.809 min.

2° Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,536 sec.

3° Scott Redding (GB), BMW, +0,763

4° Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0.829

5° Andrea Iannone (I), Ducati, +0,935

6° Garrett Gerloff (USA), BMW, +1.023

7° Sam Lowes (GB), Ducati, +1.043

8° Remy Gardner (AUS), Yamaha, +1.062

9° Danilo Petrucci (I), Ducati, +1.098

10° Andrea Locatelli (I), Yamaha, +1.134

11° Alex Lowes (GB), Kawasaki, +1.180

12° Philipp Öttl (D), Yamaha, +1.230

13° Michael van der Mark (NL), BMW, +1.415

14° Axel Bassani (I), Kawasaki, +1.604

15° Michael Rinaldi (I), Ducati, +1.695

16° Alvaro Bautista (E), Ducati, +1.774

17° Xavi Vierge (E), Honda, +2.106

18° Tito Rabat (E), Kawasaki, +2.291

19° Iker Lecuona (E), Honda, +2.428

20° Sylvain Guintoli (F), BMW, +3.057

21° Bradley Smith (GB), BMW, +3.457

22° Florian Marino (F), Kawasaki, +3.507