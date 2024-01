Philipp Öttl ainda não consegue utilizar o potencial da Yamaha

No teste de dois dias em Jerez esta semana, Philipp Öttl rodou pela primeira vez com a sua moto de entrada para o Campeonato do Mundo de Superbikes de 2024. O bávaro sabe que vai demorar algum tempo a familiarizar-se com a Yamaha R1.

Durante o inverno, Philipp Öttl completou seis dias de treinos em Valência com uma Yamaha de produção renovada e na quarta e quinta-feira desta semana fez a sua estreia em Jerez com a versão de corrida preparada pela GMT94. Apesar dos ajustes básicos terem de ser feitos primeiro, o piloto de 27 anos terminou o teste de dois dias em 12º lugar, 1,2 segundos atrás do excelente melhor tempo de Nicolò Bulega (Ducati). O bávaro perdeu apenas 0,2 segundos para o seu colega de marca Remy Gardner, oitavo classificado.

"Está tudo bem", disse Philipp numa entrevista ao SPEEDWEEK.com. "Experimentámos muito, primeiro temos de nos habituar a tudo o que é novo. As coisas não correram muito mal no primeiro dia, e o segundo dia também foi bom. Em comparação com o primeiro dia, melhorámos um segundo inteiro. Trabalhámos na posição de condução e, em geral, é importante aprender a compreender a moto."

"Estou basicamente satisfeito com o tempo da volta - este foi o meu primeiro teste com a versão de corrida, todos os outros estiveram com as suas motos durante mais dias. A minha moto funciona perfeitamente, mas tudo ainda tem de assentar. Não estou a stressar com isso de momento, afinal de contas, fiz o mesmo tempo na qualificação do ano passado com a Ducati e agora com a Yamaha."

Uma coisa é certa: Após apenas dois dias, Öttl ainda está no início com a R1. "A moto tem tanto potencial na entrada das curvas que, de momento, não o consigo utilizar. Vou demorar algum tempo a compreendê-la totalmente", diz o piloto da Yamaha. "Provavelmente vou precisar de mais um dia ou dois com a moto porque é muito diferente da moto do ano passado. É bom que ainda tenhamos o teste em Portimão e vamos pensar nisso antes disso."

Teste de tempos combinados do Campeonato do Mundo de Superbikes Jerez (24/25 Jan.):

1º Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:37.809 min

2º Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,536 seg.

3º Scott Redding (GB), BMW, +0,763

4º Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0,829

5º Andrea Iannone (I), Ducati, +0,935

6º Garrett Gerloff (EUA), BMW, +1,023

7º Sam Lowes (GB), Ducati, +1,043

8º Remy Gardner (AUS), Yamaha, +1,062

9º Danilo Petrucci (I), Ducati, +1,098

10º Andrea Locatelli (I), Yamaha, +1,134

11º Alex Lowes (GB), Kawasaki, +1,180

12º Philipp Öttl (D), Yamaha, +1,230

13º Michael van der Mark (NL), BMW, +1,415

14º Axel Bassani (I), Kawasaki, +1,604

15º Michael Rinaldi (I), Ducati, +1,695

16º Alvaro Bautista (E), Ducati, +1,774

17º Xavi Vierge (E), Honda, +2,106

18º Tito Rabat (E), Kawasaki, +2,291

19º Iker Lecuona (E), Honda, +2,428

20º Sylvain Guintoli (F), BMW, +3,057

21º Bradley Smith (GB), BMW, +3,457

22º Florian Marino (F), Kawasaki, +3,507