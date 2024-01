Nicolò Bulega profundiza: "No es una sensación perfecta"

El debutante en Superbike Nicolò Bulega sorprendió a todos en Jerez con el mejor tiempo en los dos días de test. Sin embargo, el piloto de Ducati no quiere ser el favorito y subraya que aún no ha encontrado el feeling perfecto con la V4R.

El Campeón del Mundo de Supersport Nicolò Bulega (Ducati) marcó el jueves en Jerez la vuelta más rápida jamás dada sobre una Superbike. El italiano superó al seis veces campeón del mundo Jonathan Rea (Yamaha) por 0,5 segundos. Ambos utilizaron el neumático blando SCQ para la calificación. En 1:37.809 minutos, Bulega fue sólo 0.140 segundos más lento que el récord de vuelta de MotoGP establecido por Pecco Bagnaia (Ducati) en 2022.

"Para ser sincero, no sé cómo he conseguido ese tiempo", sonrió el piloto de 24 años en una entrevista con SPEEDWEEK.com. "Simplemente me divertí sobre la moto y estaba tratando de tener una mejor sensación de la moto durante la prueba. Porque no me siento tan bien sobre la V4R como sobre la V2. El tiempo fue bastante rápido, pero todavía no tengo la sensación perfecta. Por supuesto que estoy contento con el tiempo, pero tenemos que seguir empujando. El segundo día pude aumentar mi ritmo con neumáticos de carrera".

A la vista de su rendimiento en los tests invernales hasta ahora, muchos observadores esperan que el italiano sea uno de los tres primeros candidatos desde el inicio de la temporada.

"No tengo ninguna presión. Es mi primer año en la categoría de Superbike. Si soy rápido, estupendo, pero si no lo soy, tampoco está mal. Por supuesto que lo haré lo mejor que pueda, pero no me preocuparé si los resultados no son buenos", dijo Bulega, señalando a Álvaro Bautista. "Mi compañero de equipo es bicampeón del mundo. En cuanto a resultados destacados, él tiene la mayor presión. Yo soy un novato y primero tengo que aprender a entender la categoría y la moto. No soy responsable de las victorias, no tengo esa presión".

Tiempos combinados Campeonato del Mundo de Superbike test Jerez (24/25 enero):

1º Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:37.809 min.

2º Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0.536 seg.

3º Scott Redding (GB), BMW, +0.763

4º Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0.829

5º Andrea Iannone (I), Ducati, +0.935

6º Garrett Gerloff (USA), BMW, +1.023

7º Sam Lowes (GB), Ducati, +1.043

8º Remy Gardner (AUS), Yamaha, +1.062

9º Danilo Petrucci (I), Ducati, +1.098

10º Andrea Locatelli (I), Yamaha, +1.134

11º Alex Lowes (GB), Kawasaki, +1.180

12º Philipp Öttl (D), Yamaha, +1.230

13º Michael van der Mark (NL), BMW, +1.415

14º Axel Bassani (I), Kawasaki, +1.604

15º Michael Rinaldi (I), Ducati, +1.695

16º Álvaro Bautista (E), Ducati, +1.774

17º Xavi Vierge (E), Honda, +2.106

18º Tito Rabat (E), Kawasaki, +2.291

19º Iker Lecuona (E), Honda, +2.428

20º Sylvain Guintoli (F), BMW, +3.057

21º Bradley Smith (GB), BMW, +3.457

22º Florian Marino (F), Kawasaki, +3.507