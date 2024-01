Nicolò Bulega s'interroge : "Ce n'est pas un sentiment parfait".

Le champion du monde Supersport Nicolò Bulega (Ducati) a réalisé jeudi à Jerez le tour le plus rapide jamais réalisé avec une Superbike. Le sextuple champion du monde Jonathan Rea (Yamaha) s'est vu attribuer 0,5 seconde par l'Italien. Tous deux ont utilisé les pneus tendres de qualification SCQ. En 1:37,809 min, Bulega n'a été que 0,140 sec plus lent que le record du tour en MotoGP, établi en 2022 par Pecco Bagnaia (Ducati).

"Franchement, je ne sais pas comment j'ai fait pour obtenir ce temps", a souri le pilote de 24 ans lors d'un entretien avec SPEEDWEEK.com. "Je me suis simplement amusé sur la moto et lors du test, j'ai simplement essayé d'avoir un meilleur feeling avec la moto. Car jusqu'à présent, je ne me suis pas senti aussi bien qu'avec la V2 avec la V4R. Le temps était certes assez rapide, mais je n'ai toujours pas le sentiment parfait. Bien sûr, je suis content de ce temps, mais nous devons continuer à travailler. Le deuxième jour, j'ai pu augmenter mon rythme avec des pneus de course".

Au vu de ses performances lors des précédents essais hivernaux, de nombreux observateurs s'attendent à ce que l'Italien soit un candidat au top 3 dès le début de la saison.

"Je n'ai pas de pression. C'est ma première année dans la catégorie Superbike. Si je suis rapide, c'est bien, mais si je ne le suis pas, ce n'est pas grave. Bien sûr, je ferai de mon mieux, mais je ne me casserai pas la tête si les résultats ne sont pas bons", a balayé Bulega en faisant référence à Alvaro Bautista. "Mon coéquipier est double champion du monde. En ce qui concerne les résultats exceptionnels, c'est lui qui a le plus de pression. Je suis un rookie et je dois apprendre à connaître la catégorie et la moto. Les victoires ne sont pas de mon ressort, je n'ai pas cette pression".

Temps combinés du test du championnat du monde de Superbike à Jerez (24/25.1.) :

1. Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:37,809 min

2. Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,536 sec

3. Scott Redding (GB), BMW, +0,763

4. Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0,829

5. Andrea Iannone(I), Ducati, +0,935

6. Garrett Gerloff (USA), BMW, +1,023

7. Sam Lowes (GB), Ducati, +1,043

8. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +1,062

9. Danilo Petrucci (I), Ducati, +1,098

10. Andrea Locatelli (I), Yamaha, +1,134

11. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +1,180

12. Philipp Öttl (D), Yamaha, +1,230

13. Michael van der Mark (NL), BMW, +1,415

14. Axel Bassani (I), Kawasaki, +1,604

15. Michael Rinaldi (I), Ducati, +1,695

16. Alvaro Bautista (E), Ducati, +1,774

17. Xavi Vierge (E), Honda, +2,106

18. Tito Rabat (E), Kawasaki, +2,291

19. Iker Lecuona (E), Honda, +2,428

20. Sylvain Guintoli (F), BMW, +3,057

21. Bradley Smith (GB), BMW, +3,457

22. Florian Marino (F), Kawasaki, +3,507