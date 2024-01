Nicolò Bulega si impegna a fondo: "Non è una sensazione perfetta".

Il debuttante della Superbike Nicolò Bulega ha sorpreso tutti a Jerez con il miglior tempo in entrambe le giornate di test. Tuttavia, il pilota Ducati non vuole essere il favorito e sottolinea di non aver ancora trovato il feeling perfetto con la V4R.

Il campione del mondo Supersport Nicolò Bulega (Ducati) ha stabilito il giro più veloce di sempre su una Superbike a Jerez giovedì. L'italiano ha battuto il sei volte campione del mondo Jonathan Rea (Yamaha) di 0,5 secondi. Entrambi hanno utilizzato il pneumatico morbido da qualifica SCQ. In 1:37.809 minuti, Bulega è stato solo 0,140 secondi più lento del record sul giro della MotoGP stabilito da Pecco Bagnaia (Ducati) nel 2022.

"Ad essere sincero, non so come ho fatto a raggiungere questo tempo", ha sorriso il 24enne in un'intervista a SPEEDWEEK.com. "Semplicemente mi sono divertito sulla moto e durante il test stavo cercando di capire meglio la moto. Perché non mi sento così bene sulla V4R come sulla V2. Il tempo è stato abbastanza veloce, ma non ho ancora un feeling perfetto. Ovviamente sono contento del tempo, ma dobbiamo continuare a spingere. Il secondo giorno sono riuscito ad aumentare il mio ritmo con le gomme da gara".

Viste le sue prestazioni nei test invernali, molti osservatori si aspettano che l'italiano sia un candidato alla top-three fin dall'inizio della stagione.

"Non ho alcuna pressione. È il mio primo anno nella categoria Superbike. Se sarò veloce, sarà fantastico, ma anche se non lo sarò, non sarà un male. Naturalmente farò del mio meglio, ma non mi preoccupo se i risultati non saranno buoni", ha detto Bulega, indicando Alvaro Bautista. "Il mio compagno di squadra è due volte campione del mondo. Per quanto riguarda i risultati eccezionali, lui ha la pressione maggiore. Io sono un debuttante e devo prima imparare a capire la categoria e la moto. Non sono responsabile delle vittorie, non ho questa pressione".

Tempi combinati Campionato mondiale Superbike test Jerez (24/25 gennaio):

1° Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:37.809 min.

2° Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,536 sec.

3° Scott Redding (GB), BMW, +0,763

4° Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0.829

5° Andrea Iannone (I), Ducati, +0,935

6° Garrett Gerloff (USA), BMW, +1.023

7° Sam Lowes (GB), Ducati, +1.043

8° Remy Gardner (AUS), Yamaha, +1.062

9° Danilo Petrucci (I), Ducati, +1.098

10° Andrea Locatelli (I), Yamaha, +1.134

11° Alex Lowes (GB), Kawasaki, +1.180

12° Philipp Öttl (D), Yamaha, +1.230

13° Michael van der Mark (NL), BMW, +1.415

14° Axel Bassani (I), Kawasaki, +1.604

15° Michael Rinaldi (I), Ducati, +1.695

16° Alvaro Bautista (E), Ducati, +1.774

17° Xavi Vierge (E), Honda, +2.106

18° Tito Rabat (E), Kawasaki, +2.291

19° Iker Lecuona (E), Honda, +2.428

20° Sylvain Guintoli (F), BMW, +3.057

21° Bradley Smith (GB), BMW, +3.457

22° Florian Marino (F), Kawasaki, +3.507