Nicolò Bulega: "Não é uma sensação perfeita"

O estreante em Superbike Nicolò Bulega surpreendeu toda a gente em Jerez com o melhor tempo em ambos os dias de testes. No entanto, o piloto da Ducati não quer ser o favorito e sublinha que ainda não encontrou a sensação perfeita com a V4R.

O Campeão do Mundo de Supersport Nicolò Bulega (Ducati) estabeleceu a volta mais rápida de sempre numa Superbike em Jerez, na quinta-feira. O italiano bateu o seis vezes campeão do mundo Jonathan Rea (Yamaha) por 0,5 segundos. Ambos usaram o pneu macio de qualificação SCQ. Com o tempo de 1:37,809 minutos, Bulega foi apenas 0,140 segundos mais lento do que o recorde de volta de MotoGP estabelecido por Pecco Bagnaia (Ducati) em 2022.

"Para ser honesto, não sei como consegui esse tempo", sorriu o piloto de 24 anos em entrevista ao SPEEDWEEK.com. "Simplesmente diverti-me com a moto e estava apenas a tentar sentir melhor a moto durante o teste. Porque não me sinto tão bem com a V4R como me sinto com a V2. O tempo foi bastante rápido, mas ainda não tenho a sensação perfeita. Claro que estou contente com o tempo, mas temos de continuar a esforçar-nos. No segundo dia consegui aumentar o meu ritmo com pneus de corrida."

Tendo em conta o seu desempenho nos testes de inverno até ao momento, muitos observadores esperam que o italiano seja um dos três primeiros candidatos a partir da abertura da época.

"Não tenho qualquer pressão. É o meu primeiro ano na categoria Superbike. Se for rápido, isso é ótimo, mas se não for, também não é mau. Claro que vou dar o meu melhor, mas não me vou preocupar se os resultados não forem bons", disse Bulega, apontando para Álvaro Bautista. "O meu companheiro de equipa é bicampeão do mundo. No que diz respeito a resultados excepcionais, ele tem a maior pressão. Eu sou um estreante e primeiro tenho de aprender a compreender a categoria e a moto. Não sou responsável pelas vitórias, não tenho essa pressão".

Teste de tempos combinados do Campeonato do Mundo de Superbikes em Jerez (24/25 de janeiro):

1º Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:37.809 min

2º Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,536 seg.

3º Scott Redding (GB), BMW, +0,763

4º Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0,829

5º Andrea Iannone (I), Ducati, +0,935

6º Garrett Gerloff (EUA), BMW, +1,023

7º Sam Lowes (GB), Ducati, +1,043

8º Remy Gardner (AUS), Yamaha, +1,062

9º Danilo Petrucci (I), Ducati, +1,098

10º Andrea Locatelli (I), Yamaha, +1,134

11º Alex Lowes (GB), Kawasaki, +1,180

12º Philipp Öttl (D), Yamaha, +1,230

13º Michael van der Mark (NL), BMW, +1,415

14º Axel Bassani (I), Kawasaki, +1,604

15º Michael Rinaldi (I), Ducati, +1,695

16º Alvaro Bautista (E), Ducati, +1,774

17º Xavi Vierge (E), Honda, +2,106

18º Tito Rabat (E), Kawasaki, +2,291

19º Iker Lecuona (E), Honda, +2,428

20º Sylvain Guintoli (F), BMW, +3,057

21º Bradley Smith (GB), BMW, +3,457

22º Florian Marino (F), Kawasaki, +3,507