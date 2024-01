Bautista (16º): "No es perfecto, pero puedo pilotar"

Los tiempos por vuelta no fueron el principal objetivo de la estrella de Ducati Álvaro Bautista durante los entrenamientos del miércoles y el jueves en el Circuito de Jerez. El español quería averiguar la mejor manera de acoplar el peso adicional que le han prescrito a su Panigale V4R. Y lo que es más importante, todavía no está en forma tras su lesión del 1 de noviembre y primero tiene que acostumbrar de nuevo su cuerpo al esfuerzo sobre la moto.

Por aquel entonces, el piloto de 39 años sufrió un fuerte accidente durante los entrenamientos, también en Jerez, y se golpeó fuertemente la cabeza al caer con fuerza sobre el asfalto desde una altura de tres metros. Los discos intervertebrales entre las vértebras C5, C6 y C7 se desplazaron, lo que los expertos médicos denominan protrusión discal. Los nervios cervicales también se vieron afectados por la compresión.

"No ha sido agradable, pero al menos no ha sido peor que el miércoles", dijo Bautista al final de los dos días de pruebas en Andalucía. "Incluso fue un poco mejor, lo que demuestra que mi condición física está mejorando. Lo positivo es que he podido dar muchas vueltas, aunque con dolor. Pero al menos no están empeorando. Por desgracia, mi recuperación está llevando tiempo, siempre es muy lenta con los problemas nerviosos. No se puede acelerar ni forzar, hay que esperar pacientemente. Empecé a entrenar de nuevo a principios de año, así que no tengo mucho tiempo hasta el inicio de la temporada, a finales de febrero."

"Mi plan para esta prueba era ver cómo estoy", añadió el tricampeón del mundo. "No es perfecto, pero puedo pilotar. Espero poder dar un paso adelante en el test de Portimao la semana que viene. No hay plan para después, iremos día a día y veremos cómo progreso".

Bautista terminó el test de Jerez en 16ª posición, a más de 1,7 segundos del mejor tiempo de su compañero de equipo en Aruba, Nicolo Bulega, aunque Álvaro no utilizó calificador.

"Mientras no pueda pilotar como me gustaría, es difícil hacer declaraciones sobre la moto", dijo el 59 veces ganador de carreras. "Hemos probado algunas cosas con la puesta a punto para crear la mejor base posible para el inicio de la temporada. Está claro que es más difícil para mí que la temporada pasada porque la moto es más pesada y eso influye mucho. Pero primero tengo que asegurarme de que me siento bien. Cuando me sienta mejor, podremos empezar a trabajar en la moto".

Tiempos combinados Campeonato del Mundo de Superbike test Jerez (24/25 Ene.):

1º Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:37.809 min.

2º Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0.536 seg.

3º Scott Redding (GB), BMW, +0.763

4º Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0.829

5º Andrea Iannone (I), Ducati, +0.935

6º Garrett Gerloff (USA), BMW, +1.023

7º Sam Lowes (GB), Ducati, +1.043

8º Remy Gardner (AUS), Yamaha, +1.062

9º Danilo Petrucci (I), Ducati, +1.098

10º Andrea Locatelli (I), Yamaha, +1.134

11º Alex Lowes (GB), Kawasaki, +1.180

12º Philipp Öttl (D), Yamaha, +1.230

13º Michael van der Mark (NL), BMW, +1.415

14º Axel Bassani (I), Kawasaki, +1.604

15º Michael Rinaldi (I), Ducati, +1.695

16º Álvaro Bautista (E), Ducati, +1.774

17º Xavi Vierge (E), Honda, +2.106

18º Tito Rabat (E), Kawasaki, +2.291

19º Iker Lecuona (E), Honda, +2.428

20º Sylvain Guintoli (F), BMW, +3.057

21º Bradley Smith (GB), BMW, +3.457

22º Florian Marino (F), Kawasaki, +3.507