Bautista (16e) : "Pas parfait, mais je peux rouler".

Les temps au tour n'étaient pas la priorité de la star Ducati Alvaro Bautista lors des essais de mercredi et jeudi sur le Circuito de Jerez. L'Espagnol voulait découvrir la meilleure façon d'installer le poids supplémentaire qui lui était imposé sur sa Panigale V4R. Plus important encore, il n'est toujours pas en forme après sa blessure du 1er novembre et doit d'abord réhabituer son corps à l'effort sur la moto.

Lors des essais - également à Jerez - le pilote de 39 ans avait alors fait un vilain highsider et s'était violemment écrasé sur la tête lors de l'atterrissage brutal sur l'asphalte à une hauteur de trois mètres. Les disques intervertébraux entre les vertèbres C5, C6 et C7 ont été déplacés, les médecins parlent d'une protubérance discale. Les nerfs cervicaux ont également été touchés par la compression.

"Ce n'était pas agréable, mais au moins pas pire que mercredi", a déclaré Bautista à la fin des deux jours de tests en Andalousie. "C'était même un peu mieux, ce qui montre que ma condition physique s'améliore. Le point positif, c'est que j'ai pu faire de nombreux tours, même si c'était avec des douleurs. Mais au moins, elles n'augmentent pas. Malheureusement, ma guérison prend du temps, quand il y a des problèmes de nerfs, c'est toujours très lent. On ne peut pas non plus l'accélérer ou le forcer, il faut attendre patiemment. Je n'ai repris l'entraînement qu'au début de l'année, il ne me reste donc pas beaucoup de temps avant le début de la saison fin février".

"Mon plan pour ce test était de voir comment je me sentais", a ajouté le triple champion du monde. "Ce n'est pas parfait, mais je peux rouler. Lors du test de Portimao la semaine prochaine, j'espère réussir à faire un pas en avant. Pour la suite, il n'y a pas de plan, nous allons aborder cela jour après jour et voir quels sont mes progrès".

Bautista a terminé le test de Jerez à la 16e place, à plus de 1,7 seconde du meilleur temps exceptionnel de son coéquipier d'Aruba Nicolo Bulega, Alvaro ayant renoncé à utiliser un qualificateur.

"Tant que je ne peux pas piloter comme je le souhaiterais, il est difficile de faire des déclarations sur la moto", a déclaré celui qui a remporté 59 courses. "Nous avons essayé de faire quelques réglages afin d'avoir la meilleure base possible pour le début de la saison. Ce qui est sûr, c'est que c'est plus difficile pour moi que la saison dernière parce que la moto est plus lourde et que cela a une grande influence. Mais je dois d'abord m'assurer que je me sens bien. Quand je me sentirai mieux, nous pourrons commencer à travailler sur la moto".

Temps combinés du test du championnat du monde de Superbike à Jerez (24/25.1) :

1. Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:37,809 min

2. Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,536 sec

3. Scott Redding (GB), BMW, +0,763

4. Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0,829

5. Andrea Iannone(I), Ducati, +0,935

6. Garrett Gerloff (USA), BMW, +1,023

7. Sam Lowes (GB), Ducati, +1,043

8. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +1,062

9. Danilo Petrucci (I), Ducati, +1,098

10. Andrea Locatelli (I), Yamaha, +1,134

11. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +1,180

12. Philipp Öttl (D), Yamaha, +1,230

13. Michael van der Mark (NL), BMW, +1,415

14. Axel Bassani (I), Kawasaki, +1,604

15. Michael Rinaldi (I), Ducati, +1,695

16. Alvaro Bautista (E), Ducati, +1,774

17. Xavi Vierge (E), Honda, +2,106

18. Tito Rabat (E), Kawasaki, +2,291

19. Iker Lecuona (E), Honda, +2,428

20. Sylvain Guintoli (F), BMW, +3,057

21. Bradley Smith (GB), BMW, +3,457

22. Florian Marino (F), Kawasaki, +3,507