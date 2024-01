Bautista (16°): "Non è perfetto, ma posso guidare".

I tempi sul giro non sono stati l'obiettivo principale di Alvaro Bautista, star della Ducati, durante i test di mercoledì e giovedì al Circuito di Jerez. Lo spagnolo voleva capire come applicare al meglio il peso aggiuntivo prescritto per lui alla sua Panigale V4R. E soprattutto, non è ancora in forma dopo l'infortunio del 1° novembre e deve prima riabituare il suo corpo alle sollecitazioni della moto.

All'epoca, il 39enne ha avuto un brutto highsider durante i test - sempre a Jerez - ed è caduto pesantemente sulla testa atterrando con forza sull'asfalto da un'altezza di tre metri. I dischi intervertebrali tra le vertebre C5, C6 e C7 si sono spostati, cosa che i medici chiamano "protrusione discale". Anche i nervi cervicali sono stati colpiti dalla compressione.

"Non è stato piacevole, ma almeno non è stato peggio di mercoledì", ha dichiarato Bautista al termine dei due giorni di test in Andalusia. "È andata anche un po' meglio, il che dimostra che la mia condizione fisica sta migliorando. La cosa positiva è che sono riuscito a fare molti giri, anche se con dolore. Ma almeno non stanno peggiorando. Purtroppo il mio recupero richiede tempo, è sempre molto lento con i problemi ai nervi. Non si può accelerare o forzare, bisogna aspettare con pazienza. Ho ripreso ad allenarmi solo all'inizio dell'anno, quindi non ho molto tempo prima dell'inizio della stagione, a fine febbraio".

"Il mio piano per questo test era di vedere come sto andando", ha aggiunto il tre volte campione del mondo. "Non è perfetto, ma riesco a guidare. Spero di poter fare un passo avanti nel test di Portimao della prossima settimana. Non c'è un piano per il periodo successivo, vedremo giorno per giorno i miei progressi".

Bautista ha concluso i test di Jerez al 16° posto, con un ritardo di oltre 1,7 secondi dal miglior tempo del suo compagno di squadra di Aruba, Nicolo Bulega, anche se Alvaro non ha utilizzato un dispositivo di qualificazione.

"Finché non riesco a guidare come vorrei, è difficile fare dichiarazioni sulla moto", ha detto il 59 volte vincitore di una gara. "Abbiamo provato alcune cose con la messa a punto per creare la migliore base possibile per l'inizio della stagione. È chiaro che per me è più difficile rispetto alla scorsa stagione, perché la moto è più pesante e questo influisce molto. Ma prima devo assicurarmi di sentirmi bene. Quando mi sentirò meglio, potremo iniziare a lavorare sulla moto".

Tempi combinati Campionato mondiale Superbike test Jerez (24/25 gennaio):

1° Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:37.809 min.

2° Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,536 sec.

3° Scott Redding (GB), BMW, +0,763

4° Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0.829

5° Andrea Iannone (I), Ducati, +0,935

6° Garrett Gerloff (USA), BMW, +1.023

7° Sam Lowes (GB), Ducati, +1.043

8° Remy Gardner (AUS), Yamaha, +1.062

9° Danilo Petrucci (I), Ducati, +1.098

10° Andrea Locatelli (I), Yamaha, +1.134

11° Alex Lowes (GB), Kawasaki, +1.180

12° Philipp Öttl (D), Yamaha, +1.230

13° Michael van der Mark (NL), BMW, +1.415

14° Axel Bassani (I), Kawasaki, +1.604

15° Michael Rinaldi (I), Ducati, +1.695

16° Alvaro Bautista (E), Ducati, +1.774

17° Xavi Vierge (E), Honda, +2.106

18° Tito Rabat (E), Kawasaki, +2.291

19° Iker Lecuona (E), Honda, +2.428

20° Sylvain Guintoli (F), BMW, +3.057

21° Bradley Smith (GB), BMW, +3.457

22° Florian Marino (F), Kawasaki, +3.507