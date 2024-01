Bautista (16º): "Não é perfeito, mas consigo andar"

O Campeão do Mundo de Superbike, Alvaro Bautista, completou muitas voltas durante os dois dias de testes em Jerez, mas esteve longe do seu desempenho normal: "A recuperação é muito lenta devido a problemas nervosos".

Os tempos por volta não foram o principal objetivo da estrela da Ducati, Alvaro Bautista, durante os testes de quarta e quinta-feira no Circuito de Jerez. O espanhol queria descobrir a melhor forma de colocar o peso adicional prescrito para ele na sua Panigale V4R. E o mais importante é que ele ainda não está em forma depois da lesão sofrida a 1 de novembro e primeiro tem de habituar o seu corpo ao esforço da moto.

Nessa altura, o piloto de 39 anos teve um acidente feio durante os testes - também em Jerez - e bateu com força na cabeça ao aterrar com força no asfalto de uma altura de três metros. Os discos intervertebrais entre as vértebras C5, C6 e C7 foram deslocados, o que os médicos especialistas designam por protrusão discal. Os nervos cervicais também foram afectados pela compressão.

"Não foi agradável, mas pelo menos não foi pior do que na quarta-feira", disse Bautista no final dos dois dias de testes na Andaluzia. "Foi até um pouco melhor, o que mostra que a minha condição física está a melhorar. O ponto positivo é que consegui fazer muitas voltas, embora com dores. Mas pelo menos não estão a piorar. Infelizmente, a minha recuperação está a demorar, é sempre muito lenta com problemas nervosos. Não se pode acelerar nem forçar a recuperação, é preciso esperar pacientemente. Só voltei a treinar no início do ano, por isso não tenho muito tempo até ao início da época, no final de fevereiro."

"O meu plano para esta prova era ver como estou", acrescentou o tricampeão do mundo. "Não é perfeito, mas consigo andar. Espero poder dar um passo em frente no teste de Portimão na próxima semana. Não há nenhum plano para o tempo depois disso, vamos levar isso dia a dia e ver como eu progrido."

Bautista terminou o teste de Jerez em 16º lugar, mais de 1,7 segundos atrás do excelente melhor tempo do seu companheiro de equipa em Aruba, Nicolo Bulega, apesar de Álvaro não ter usado um qualificador.

"Enquanto não conseguir rodar como gostaria, é difícil fazer quaisquer declarações sobre a moto," disse o 59 vezes vencedor de corridas. "Tentámos algumas coisas com a configuração para criar a melhor base possível para o início da época. É claro que é mais difícil para mim do que na época passada porque a mota é mais pesada e isso tem uma grande influência. Mas primeiro tenho de me certificar de que me estou a sentir bem. Quando me sentir melhor, podemos começar a trabalhar na mota."

Teste de tempos combinados do Campeonato do Mundo de Superbike em Jerez (24/25 Jan.)

1º Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:37.809 min

2º Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,536 seg.

3º Scott Redding (GB), BMW, +0,763

4º Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0,829

5º Andrea Iannone (I), Ducati, +0,935

6º Garrett Gerloff (EUA), BMW, +1,023

7º Sam Lowes (GB), Ducati, +1,043

8º Remy Gardner (AUS), Yamaha, +1,062

9º Danilo Petrucci (I), Ducati, +1,098

10º Andrea Locatelli (I), Yamaha, +1,134

11º Alex Lowes (GB), Kawasaki, +1,180

12º Philipp Öttl (D), Yamaha, +1,230

13º Michael van der Mark (NL), BMW, +1,415

14º Axel Bassani (I), Kawasaki, +1,604

15º Michael Rinaldi (I), Ducati, +1,695

16º Alvaro Bautista (E), Ducati, +1,774

17º Xavi Vierge (E), Honda, +2,106

18º Tito Rabat (E), Kawasaki, +2,291

19º Iker Lecuona (E), Honda, +2,428

20º Sylvain Guintoli (F), BMW, +3,057

21º Bradley Smith (GB), BMW, +3,457

22º Florian Marino (F), Kawasaki, +3,507