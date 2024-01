Jonathan Rea (2º/Yamaha): "En el momento perfecto"

La transición de Kawasaki a Yamaha fue extremadamente fácil para Jonathan Rea. Desde el primer test de noviembre de 2023, el norirlandés fue uno de los pilotos más rápidos, y el piloto de 36 años terminó el primer test del año en segunda posición con un tiempo de 1:38.345 min. Sólo el destacado debutante Nicolò Bulega (Ducati), que al igual que el norirlandés utilizó el neumático blando SCQ de calificación, fue más rápido.

Sin embargo, Rea se quedó a casi 1,4 segundos, en sexta posición, en la primera jornada de entrenamientos. El seis veces Campeón del Mundo de Superbike marcó su mejor tiempo personal el jueves al mediodía. "El primer día fue un poco frustrante porque parecía que no estábamos progresando lo suficientemente rápido", dijo Rea. "Pero teníamos muchos datos y los chicos se pusieron manos a la obra durante la noche e hicieron algunos cambios. Inmediatamente me sentí más cómodo por la mañana, teníamos más tracción y con cada vuelta iba mejor."

Rea fue un probador diligente con 150 vueltas; la evaluación de su ritmo de carrera fue especialmente importante para él. "En el momento perfecto, cuando las temperaturas eran máximas, realizamos una simulación de carrera. La puesta a punto me pareció muy buena y quería volver a buscar tiempos al final. Pero sólo nos quedaban dos minutos y sólo pude probar una salida más", continuó el piloto de Yamaha. "Ha sido un test realmente agotador, así que me gustaría dar las gracias a todo el equipo que ha trabajado duro desde el primer día. Es normal hacer muchos cambios en esta fase inicial de aprendizaje de una nueva moto. Nuestra simulación de carrera fue buena, así que podemos estar contentos con nuestro trabajo".

Después de tres pruebas en Jerez, Rea probará la Yamaha R1 por primera vez en otro circuito, en Portimão, la próxima semana. El recordado campeón del mundo no tiene ninguna preocupación. "Estamos más o menos donde esperaba que estuviéramos. Nunca estás completamente satisfecho si no estás en lo más alto de la tabla de tiempos", reflexionó Rea. "Pero si mañana fuera la primera carrera, sabría que somos competitivos, es una buena sensación. Pero en realidad no me fijé en los tiempos de los demás, porque nunca sabes qué tácticas están utilizando."

Tiempos combinados Campeonato del Mundo de Superbike test Jerez (24/25 Ene.):

1º Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:37.809 min.

2º Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0.536 seg.

3º Scott Redding (GB), BMW, +0.763

4º Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0.829

5º Andrea Iannone (I), Ducati, +0.935

6º Garrett Gerloff (USA), BMW, +1.023

7º Sam Lowes (GB), Ducati, +1.043

8º Remy Gardner (AUS), Yamaha, +1.062

9º Danilo Petrucci (I), Ducati, +1.098

10º Andrea Locatelli (I), Yamaha, +1.134

11º Alex Lowes (GB), Kawasaki, +1.180

12º Philipp Öttl (D), Yamaha, +1.230

13º Michael van der Mark (NL), BMW, +1.415

14º Axel Bassani (I), Kawasaki, +1.604

15º Michael Rinaldi (I), Ducati, +1.695

16º Álvaro Bautista (E), Ducati, +1.774

17º Xavi Vierge (E), Honda, +2.106

18º Tito Rabat (E), Kawasaki, +2.291

19º Iker Lecuona (E), Honda, +2.428

20º Sylvain Guintoli (F), BMW, +3.057

21º Bradley Smith (GB), BMW, +3.457

22º Florian Marino (F), Kawasaki, +3.507