Jonathan Rea (2e/Yamaha) : "Au moment parfait".

Le championnat du monde de Superbike a mis fin à sa pause hivernale avec le test de Jerez qui s'est déroulé mercredi et jeudi de cette semaine. Deuxième en pneus de course, Jonathan Rea, passé chez Yamaha, a confirmé ses ambitions d'un septième titre mondial.

La transition de Kawasaki à Yamaha a été particulièrement facile pour Jonathan Rea. Dès le premier test en novembre 2023, le Nord-Irlandais a été l'un des pilotes les plus rapides, et le pilote de 36 ans a terminé le premier test de cette année à la deuxième place en 1:38,345 min. Seul l'excellent rookie Nicolò Bulega (Ducati), qui a utilisé comme le Nord-Irlandais le pneu tendre qualifiant SCQ, a été plus rapide.

Lors de la première journée d'essais, Rea, sixième, était pourtant à près de 1,4 seconde. Le sextuple champion du monde de Superbike a réalisé son meilleur temps personnel jeudi à la mi-journée. "Le premier jour était un peu frustrant parce que nous avions l'impression de ne pas progresser assez vite", a décrit Rea. "Mais nous avions beaucoup de données et les gars se sont mis la tête à l'envers pendant la nuit pour faire quelques changements. Je me suis tout de suite senti plus à l'aise le matin, nous avions plus de traction et à chaque tour, ça allait mieux".

Rea a été un testeur assidu avec 150 tours ; il était particulièrement important pour lui d'évaluer son rythme de course. "Au moment parfait, quand les températures étaient au plus haut, nous avons fait une simulation de course. Les réglages semblaient vraiment bons et je voulais repartir à la chasse aux temps à la fin. Mais il ne nous restait que deux minutes et je n'ai pu essayer qu'un seul départ", a poursuivi le pilote Yamaha. "Ce fut un test vraiment éprouvant, c'est pourquoi je tiens à remercier toute l'équipe qui a travaillé d'arrache-pied dès le premier jour. Il est normal de faire beaucoup de changements à ce stade précoce de l'apprentissage d'une nouvelle moto. Notre simulation de course était bonne, nous pouvons donc être satisfaits de notre travail".

Après trois essais à Jerez, Rea testera la semaine prochaine la Yamaha R1 pour la première fois sur un autre circuit, à Portimão. Le champion du monde record n'a aucune inquiétude à ce sujet. "Nous sommes à peu près là où je nous attendais. On n'est jamais complètement satisfait quand on n'est pas en haut de la feuille des temps", rumine Rea. "Mais si demain était la première course, je saurais que nous sommes compétitifs - c'est un bon sentiment. Mais je ne me suis pas vraiment penché sur les temps des autres, car on ne sait jamais avec quelle tactique ils vont procéder".

Temps combinés du test du championnat du monde de Superbike à Jerez (24/25.1) :

1. Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:37,809 min

2. Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,536 sec

3. Scott Redding (GB), BMW, +0,763

4. Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0,829

5. Andrea Iannone(I), Ducati, +0,935

6. Garrett Gerloff (USA), BMW, +1,023

7. Sam Lowes (GB), Ducati, +1,043

8. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +1,062

9. Danilo Petrucci (I), Ducati, +1,098

10. Andrea Locatelli (I), Yamaha, +1,134

11. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +1,180

12. Philipp Öttl (D), Yamaha, +1,230

13. Michael van der Mark (NL), BMW, +1,415

14. Axel Bassani (I), Kawasaki, +1,604

15. Michael Rinaldi (I), Ducati, +1,695

16. Alvaro Bautista (E), Ducati, +1,774

17. Xavi Vierge (E), Honda, +2,106

18. Tito Rabat (E), Kawasaki, +2,291

19. Iker Lecuona (E), Honda, +2,428

20. Sylvain Guintoli (F), BMW, +3,057

21. Bradley Smith (GB), BMW, +3,457

22. Florian Marino (F), Kawasaki, +3,507