Jonathan Rea (2°/Yamaha): "Un momento perfetto".

Il passaggio da Kawasaki a Yamaha è stato estremamente facile per Jonathan Rea. Fin dal primo test del novembre 2023, il nordirlandese è stato uno dei piloti più veloci e il 36enne ha concluso il primo test dell'anno al secondo posto con un tempo di 1:38.345 min. Solo l'eccezionale debuttante Nicolò Bulega (Ducati), che come il nordirlandese ha utilizzato il pneumatico morbido SCQ da qualifica, è stato più veloce.

Tuttavia, Rea ha accumulato un ritardo di quasi 1,4 secondi dal sesto posto nella prima giornata di test. Il sei volte campione del mondo Superbike ha ottenuto il suo miglior tempo personale giovedì all'ora di pranzo. "Il primo giorno è stato un po' frustrante perché sembrava che non stessimo facendo progressi abbastanza velocemente", ha detto Rea. "Ma avevamo molti dati e i ragazzi si sono messi d'accordo durante la notte e hanno apportato alcune modifiche. Al mattino mi sono sentito subito più a mio agio, avevamo più trazione e a ogni giro andava meglio".

Rea è stato un collaudatore diligente con 150 giri; la valutazione del suo ritmo di gara era particolarmente importante per lui. "Nel momento perfetto, quando le temperature erano al massimo, abbiamo effettuato una simulazione di gara. L'assetto mi sembrava davvero buono e volevo andare di nuovo a caccia di tempi alla fine. Ma avevamo solo due minuti a disposizione e ho potuto provare solo un'altra partenza", ha continuato il pilota della Yamaha. "È stato un test davvero estenuante, quindi vorrei ringraziare tutto l'equipaggio che ha lavorato duramente fin dal primo giorno. È normale fare molte modifiche in questa fase iniziale di apprendimento di una nuova moto. La nostra simulazione di gara è stata buona, quindi possiamo essere soddisfatti del nostro lavoro".

Dopo i tre test di Jerez, Rea proverà la Yamaha R1 per la prima volta su un'altra pista, a Portimão, la prossima settimana. Il campione del mondo in carica non ha alcuna preoccupazione. "Siamo più o meno dove mi aspettavo di essere. Non si è mai completamente soddisfatti se non si è in cima alla classifica dei tempi", ha pensato Rea. "Ma se domani fosse la prima gara, saprei che siamo competitivi: è una bella sensazione. Ma non ho guardato i tempi degli altri, perché non si sa mai che tattiche usano".

Tempi combinati dei test del Campionato Mondiale Superbike a Jerez (24/25 gennaio):

1° Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:37.809 min.

2° Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,536 sec.

3° Scott Redding (GB), BMW, +0,763

4° Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0.829

5° Andrea Iannone (I), Ducati, +0,935

6° Garrett Gerloff (USA), BMW, +1.023

7° Sam Lowes (GB), Ducati, +1.043

8° Remy Gardner (AUS), Yamaha, +1.062

9° Danilo Petrucci (I), Ducati, +1.098

10° Andrea Locatelli (I), Yamaha, +1.134

11° Alex Lowes (GB), Kawasaki, +1.180

12° Philipp Öttl (D), Yamaha, +1.230

13° Michael van der Mark (NL), BMW, +1.415

14° Axel Bassani (I), Kawasaki, +1.604

15° Michael Rinaldi (I), Ducati, +1.695

16° Alvaro Bautista (E), Ducati, +1.774

17° Xavi Vierge (E), Honda, +2.106

18° Tito Rabat (E), Kawasaki, +2.291

19° Iker Lecuona (E), Honda, +2.428

20° Sylvain Guintoli (F), BMW, +3.057

21° Bradley Smith (GB), BMW, +3.457

22° Florian Marino (F), Kawasaki, +3.507