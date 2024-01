Jonathan Rea (2º/Yamaha): "Na altura perfeita"

O teste de Jerez na quarta e quinta-feira desta semana marcou o fim da pausa de inverno do Campeonato do Mundo de Superbike. Em segundo lugar com pneus de corrida, Jonathan Rea, que mudou para a Yamaha, confirmou as suas ambições para um sétimo título mundial

A transição da Kawasaki para a Yamaha foi extremamente fácil para Jonathan Rea. Desde o primeiro teste em novembro de 2023, o irlandês do norte foi um dos pilotos mais rápidos, e o piloto de 36 anos terminou o primeiro teste do ano em segundo lugar com um tempo de 1:38.345 min. Apenas o notável estreante Nicolò Bulega (Ducati), que tal como o irlandês do norte utilizou o pneu macio de qualificação SCQ, foi mais rápido.

No entanto, Rea ficou quase 1,4 segundos atrás, em sexto lugar, no primeiro dia de testes. O seis vezes Campeão do Mundo de Superbike estabeleceu o seu melhor tempo pessoal na quinta-feira à hora de almoço. "O primeiro dia foi um pouco frustrante porque parecia que não estávamos a fazer progressos suficientemente rápidos", disse Rea. "Mas tínhamos muitos dados e os rapazes juntaram as cabeças durante a noite e fizeram algumas alterações. Senti-me imediatamente mais confortável de manhã, tínhamos mais tração e a cada volta era melhor."

Rea foi um piloto diligente, com 150 voltas; a avaliação do seu ritmo de corrida foi particularmente importante para ele. "Na altura ideal, quando as temperaturas estavam mais altas, fizemos uma simulação de corrida. A afinação estava muito boa e eu queria voltar a procurar tempos no final. Mas só nos restavam dois minutos e só podia tentar mais uma partida", continuou o piloto da Yamaha. "Foi um teste muito cansativo, por isso gostaria de agradecer a toda a equipa que trabalhou arduamente desde o primeiro dia. É normal fazer muitas alterações nesta fase inicial de aprendizagem de uma nova moto. A nossa simulação de corrida foi boa, por isso podemos estar satisfeitos com o nosso trabalho."

Depois de três testes em Jerez, Rea vai experimentar a Yamaha R1 pela primeira vez noutra pista de corrida, em Portimão, na próxima semana. O campeão do mundo recordista não tem preocupações. "Estamos mais ou menos onde eu esperava que estivéssemos. Nunca estamos completamente satisfeitos se não estivermos no topo da tabela de tempos", disse Rea. "Mas se amanhã fosse a primeira corrida, eu saberia que somos competitivos - é uma boa sensação. Mas não olhei para os tempos dos outros, porque nunca se sabe que tácticas estão a usar."

Teste de tempos combinados do Campeonato do Mundo de Superbike em Jerez (24/25 Jan.):

1º Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:37.809 min

2º Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,536 seg.

3º Scott Redding (GB), BMW, +0,763

4º Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0,829

5º Andrea Iannone (I), Ducati, +0,935

6º Garrett Gerloff (EUA), BMW, +1,023

7º Sam Lowes (GB), Ducati, +1,043

8º Remy Gardner (AUS), Yamaha, +1,062

9º Danilo Petrucci (I), Ducati, +1,098

10º Andrea Locatelli (I), Yamaha, +1,134

11º Alex Lowes (GB), Kawasaki, +1,180

12º Philipp Öttl (D), Yamaha, +1,230

13º Michael van der Mark (NL), BMW, +1,415

14º Axel Bassani (I), Kawasaki, +1,604

15º Michael Rinaldi (I), Ducati, +1,695

16º Alvaro Bautista (E), Ducati, +1,774

17º Xavi Vierge (E), Honda, +2,106

18º Tito Rabat (E), Kawasaki, +2,291

19º Iker Lecuona (E), Honda, +2,428

20º Sylvain Guintoli (F), BMW, +3,057

21º Bradley Smith (GB), BMW, +3,457

22º Florian Marino (F), Kawasaki, +3,507