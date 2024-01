Test de Jerez : Trois des quatre pilotes BMW dans le top 6 !

BMW aborde le Championnat du monde de Superbike 2024 avec deux équipes d'usine très étoffées. Garrett Gerloff, le pilote de Bonovo, n'a pas été beaucoup plus lent que les figures de proue Toprak Razgatlioglu et Scott Redding en terminant 6e.

Avec l'engagement de Toprak Razgatlioglu et la mise en place d'un team d'essai, BMW a posé de nombreux jalons l'année dernière pour pouvoir réussir dans le championnat du monde de Superbike. De plus, les deux teams d'usine ROKiT et Bonovo action sont harmonieux et très performants. On attend beaucoup de l'as de Bonovo Garrett Gerloff aux côtés de Scott Redding, tout comme de Michael van der Mark en tant que coéquipier du Turc.

La saison dernière, l'Américain Gerloff a été le meilleur pilote BMW. Le plus jeune des quatre pilotes d'usine, âgé de 28 ans, a terminé le premier test de l'année 2024, mercredi et jeudi de cette semaine à Jerez de la Frontera, à la sixième place, soit seulement 0,2 seconde de moins que la top-star Razgatlioglu.



"Dans l'ensemble, c'était un bon test. Nous avons pu éliminer quelques problèmes que nous avions. C'est bien", a rapporté le Texan. "Dans l'ensemble, c'était tout simplement génial de remonter sur la moto après deux mois de pause et de pouvoir enfin faire quelques tours. Nous avons déjà une idée de ce que nous voulons essayer et changer à Portimão. Ensuite, nous devrions être bien préparés pour la saison. Je suis satisfait de ce test, c'est bon de retrouver l'équipe et j'ai maintenant hâte de reprendre la route dans quelques jours".

Temps combinés du test du championnat du monde de Superbike à Jerez (24/25.1) :

1. Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:37,809 min

2. Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,536 sec

3. Scott Redding (GB), BMW, +0,763

4. Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0,829

5. Andrea Iannone(I), Ducati, +0,935

6. Garrett Gerloff (USA), BMW, +1,023

7. Sam Lowes (GB), Ducati, +1,043

8. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +1,062

9. Danilo Petrucci (I), Ducati, +1,098

10. Andrea Locatelli (I), Yamaha, +1,134

11. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +1,180

12. Philipp Öttl (D), Yamaha, +1,230

13. Michael van der Mark (NL), BMW, +1,415

14. Axel Bassani (I), Kawasaki, +1,604

15. Michael Rinaldi (I), Ducati, +1,695

16. Alvaro Bautista (E), Ducati, +1,774

17. Xavi Vierge (E), Honda, +2,106

18. Tito Rabat (E), Kawasaki, +2,291

19. Iker Lecuona (E), Honda, +2,428

20. Sylvain Guintoli (F), BMW, +3,057

21. Bradley Smith (GB), BMW, +3,457

22. Florian Marino (F), Kawasaki, +3,507