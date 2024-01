Test di Jerez: tre piloti BMW su quattro nella top 6!

Con l'ingaggio di Toprak Razgatlioglu e la creazione di un test team, lo scorso anno BMW ha tracciato la strada per il successo nel Campionato Mondiale Superbike. Inoltre, i due team ROKiT e Bonovo sono armoniosi e forti. Ci si aspetta molto dall'asso di Bonovo Garrett Gerloff al fianco di Scott Redding, così come da Michael van der Mark come compagno di squadra del turco.

La scorsa stagione, l'americano Gerloff è stato il miglior pilota BMW. Il più giovane dei quattro piloti ufficiali, all'età di 28 anni, ha concluso i primi test del 2024 mercoledì e giovedì di questa settimana a Jerez de la Frontera al sesto posto, solo 0,2 secondi più lento della stella Razgatlioglu.



"Nel complesso, è stato un buon test. Siamo riusciti a risolvere alcuni problemi che avevamo. Questo è un bene", ha dichiarato il texano. "Tutto sommato, è stato bello tornare in sella alla moto dopo due mesi di pausa e fare finalmente qualche giro. Abbiamo già un'idea di ciò che vogliamo provare e cambiare a Portimão. E poi dovremmo essere ben preparati per la stagione. Sono contento di questo test, è bello tornare con la squadra e ora non vedo l'ora di tornare in sella tra qualche giorno".

Tempi combinati Campionato mondiale Superbike test Jerez (24/25 gennaio):

1° Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:37.809 min.

2° Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,536 sec.

3° Scott Redding (GB), BMW, +0,763

4° Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0.829

5° Andrea Iannone (I), Ducati, +0.935

6° Garrett Gerloff (USA), BMW, +1.023

7° Sam Lowes (GB), Ducati, +1.043

8° Remy Gardner (AUS), Yamaha, +1.062

9° Danilo Petrucci (I), Ducati, +1.098

10° Andrea Locatelli (I), Yamaha, +1.134

11° Alex Lowes (GB), Kawasaki, +1.180

12° Philipp Öttl (D), Yamaha, +1.230

13° Michael van der Mark (NL), BMW, +1.415

14° Axel Bassani (I), Kawasaki, +1.604

15° Michael Rinaldi (I), Ducati, +1.695

16° Alvaro Bautista (E), Ducati, +1.774

17° Xavi Vierge (E), Honda, +2.106

18° Tito Rabat (E), Kawasaki, +2.291

19° Iker Lecuona (E), Honda, +2.428

20° Sylvain Guintoli (F), BMW, +3.057

21° Bradley Smith (GB), BMW, +3.457

22° Florian Marino (F), Kawasaki, +3.507