Teste de Jerez: Três dos quatro pilotos da BMW entre os 6 primeiros!

A BMW entra no Campeonato do Mundo de Superbikes de 2024 com duas fortes equipas de fábrica, com o piloto da Bonovo Garrett Gerloff em 6º lugar, não muito mais lento do que as figuras de proa Toprak Razgatlioglu e Scott Redding.

Com a contratação de Toprak Razgatlioglu e a criação de uma equipa de testes, a BMW definiu o caminho para o sucesso no Campeonato do Mundo de Superbike no ano passado. Além disso, as duas equipas de trabalho ROKiT e Bonovo action são harmoniosas e fortes. Espera-se muito do ás da Bonovo Garrett Gerloff ao lado de Scott Redding, bem como de Michael van der Mark como companheiro de equipa do turco.

Na época passada, o americano Gerloff foi o melhor piloto da BMW. O mais jovem dos quatro pilotos de fábrica, com 28 anos de idade, terminou o primeiro teste de 2024 na quarta e quinta-feira desta semana em Jerez de la Frontera em sexto lugar, apenas 0,2 segundos mais lento do que a estrela principal Razgatlioglu.



"No geral, foi um bom teste. Conseguimos resolver alguns problemas que tínhamos. Isso é bom", declarou o texano. "Em suma, foi ótimo voltar à moto depois de uma pausa de dois meses e finalmente fazer algumas voltas. Já temos uma ideia do que queremos experimentar e mudar em Portimão. E assim estaremos bem preparados para a época. Estou contente com este teste, é bom estar de volta à equipa e agora estou ansioso por voltar a rodar dentro de alguns dias."

Teste de tempos combinados do Campeonato do Mundo de Superbikes Jerez (24/25 Jan.):

1º Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:37.809 min

2º Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,536 seg.

3º Scott Redding (GB), BMW, +0,763

4º Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0,829

5º Andrea Iannone (I), Ducati, +0,935

6º Garrett Gerloff (EUA), BMW, +1,023

7º Sam Lowes (GB), Ducati, +1,043

8º Remy Gardner (AUS), Yamaha, +1,062

9º Danilo Petrucci (I), Ducati, +1,098

10º Andrea Locatelli (I), Yamaha, +1,134

11º Alex Lowes (GB), Kawasaki, +1,180

12º Philipp Öttl (D), Yamaha, +1,230

13º Michael van der Mark (NL), BMW, +1,415

14º Axel Bassani (I), Kawasaki, +1,604

15º Michael Rinaldi (I), Ducati, +1,695

16º Alvaro Bautista (E), Ducati, +1,774

17º Xavi Vierge (E), Honda, +2,106

18º Tito Rabat (E), Kawasaki, +2,291

19º Iker Lecuona (E), Honda, +2,428

20º Sylvain Guintoli (F), BMW, +3,057

21º Bradley Smith (GB), BMW, +3,457

22º Florian Marino (F), Kawasaki, +3,507