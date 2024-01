Michael van der Mark (BMW): "Redding fue irrespetuoso"

BMW ha tenido una buena actuación en los dos días de entrenamientos de Jerez: tres de los cuatro pilotos oficiales han terminado el primer test del año entre los seis primeros, y sólo Michael van der Mark, en 13ª posición, a 1,4 segundos del excelente crono de Nicolò Bulega (Ducati), no ha logrado entrar en el grupo de los diez primeros. Sin embargo, el piloto de 31 años de la ciudad quesera de Gouda no está insatisfecho con los dos días de test.

"Ha sido un test intenso, dos días perfectos con un tiempo fantástico. Ha sido ideal para probar y he disfrutado mucho pilotando de nuevo. Hemos probado muchas configuraciones diferentes y algunas piezas de la moto. Han sido unos días muy ajetreados, pero he disfrutado mucho", afirmó van der Mark. "Estamos tratando de optimizar aún más la moto y también estamos mejorando cada vez más. Mi pilotaje también ha mejorado. Así que estoy bastante contento con el test. Hemos aprendido mucho y ahora estoy deseando llegar a Portimão. Es uno de mis circuitos favoritos y estoy impaciente por rodar allí y seguir trabajando."

De hecho, van der Mark probablemente habría logrado un tiempo mucho mejor y, por tanto, una mejor posición en la tabla de tiempos. Porque mientras se marcaban los mejores tiempos con neumáticos de calificación, el ex Campeón del Mundo de Supersport se interpuso en el camino de su compañero de marca Scott Redding durante su intento. El incidente, poco antes del final de los entrenamientos, provocó un mal ambiente en el campamento BMW. El inglés atacó a su compañero de equipo del año pasado como si se tratara de una cuestión de puntos en el campeonato del mundo.

"¿No hizo nada malo?", se burló Van der Mark. "Yo iba detrás de Toprak y estaba casi en su rueda trasera. Los tres íbamos en SCQ. Scott me adelantó a mitad de vuelta, pero no había hueco entre Toprak y yo. Quería estar entre nosotros. Así que le volví a adelantar. En la última curva se metió por el interior y me tocó. Luego la lió en la primera curva y me arruinó el primer sector. Ha sido una falta de respeto".

Van der Mark se mostró muy molesto por la innecesaria acción de Redding. "No tengo palabras para eso. Es un test, no un fin de semana de carreras", regañó el piloto del ROKiT. "Quería demostrarse algo a sí mismo y ponerlo todo en Instagram para demostrar quién es el mejor y así poder dormir tranquilo. Antes de que me tocara, intenté adelantarle por fuera, quería volver a estar delante".

Tiempos combinados Campeonato del Mundo de Superbike test Jerez (24/25 Ene.):

1º Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:37.809 min

2º Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0.536 seg.

3º Scott Redding (GB), BMW, +0.763

4º Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0.829

5º Andrea Iannone (I), Ducati, +0.935

6º Garrett Gerloff (USA), BMW, +1.023

7º Sam Lowes (GB), Ducati, +1.043

8º Remy Gardner (AUS), Yamaha, +1.062

9º Danilo Petrucci (I), Ducati, +1.098

10º Andrea Locatelli (I), Yamaha, +1.134

11º Alex Lowes (GB), Kawasaki, +1.180

12º Philipp Öttl (D), Yamaha, +1.230

13º Michael van der Mark (NL), BMW, +1.415

14º Axel Bassani (I), Kawasaki, +1.604

15º Michael Rinaldi (I), Ducati, +1.695

16º Álvaro Bautista (E), Ducati, +1.774

17º Xavi Vierge (E), Honda, +2.106

18º Tito Rabat (E), Kawasaki, +2.291

19º Iker Lecuona (E), Honda, +2.428

20º Sylvain Guintoli (F), BMW, +3.057

21º Bradley Smith (GB), BMW, +3.457

22º Florian Marino (F), Kawasaki, +3.507