Michael van der Mark (BMW) : "Redding a été irrespectueux".

BMW a réalisé une performance réjouissante lors des deux jours de test à Jerez : trois des quatre pilotes d'usine ont terminé le premier test de l'année dans le top 6, seul Michael van der Mark n'a pas réussi à se classer dans les rangs à un chiffre en terminant 13e, à 1,4 seconde de l'excellent temps au tour de Nicolò Bulega (Ducati). Néanmoins, le pilote de 31 ans, originaire de la ville du fromage de Gouda, n'est pas mécontent de ce test de deux jours.

"C'était un test intense, deux jours parfaits avec une météo fantastique. C'était idéal pour faire des essais et j'ai pris beaucoup de plaisir à rouler à nouveau. Nous avons testé beaucoup de réglages différents et quelques pièces sur la moto. Ce furent des journées assez chargées, mais je me suis vraiment amusé", a affirmé van der Mark. "Nous essayons de continuer à optimiser la moto et nous nous améliorons. Ma façon de piloter s'est également améliorée. Je suis donc plutôt content de ce test. Nous avons beaucoup appris et j'ai maintenant hâte d'être à Portimão. C'est l'un de mes circuits préférés et je suis impatient d'y rouler et de continuer à travailler".

En fait, van der Mark aurait sans doute obtenu un bien meilleur temps au tour et donc une bien meilleure position sur la feuille des temps. En effet, alors que les meilleurs temps ont été réalisés avec des qualifs, l'ancien champion du monde Supersport s'est retrouvé sur le chemin de son collègue de marque Scott Redding lors de sa tentative. L'incident, qui s'est produit peu avant la fin des essais, a créé une mauvaise ambiance dans le camp BMW. L'Anglais a attaqué son coéquipier de l'année dernière comme s'il s'agissait de points pour le championnat du monde.

"Il n'a rien fait de mal ?", a raillé van der Mark. "Je roulais derrière Toprak et j'étais presque sur sa roue arrière. Nous étions tous les trois sur un SCQ. Scott m'a dépassé à la moitié du tour, mais il n'y avait pas d'espace entre Toprak et moi. Il voulait juste se mettre entre nous. Je l'ai donc doublé à mon tour. Dans le dernier virage, il est revenu à l'intérieur et m'a touché. Ensuite, il a raté le premier virage et m'a gâché le premier secteur. C'était tout simplement irrespectueux".

Van der Mark était excessivement énervé par l'action inutile de Redding. "Je n'ai pas de mots pour cela. C'est un test, pas un week-end de course", a pesté le pilote de ROKiT. "Il voulait se prouver quelque chose et tout mettre sur Instagram pour montrer qui est le meilleur afin de pouvoir bien dormir. Avant qu'il ne me touche, j'ai essayé de le ralentir à l'extérieur - je voulais à nouveau être devant".

Temps combinés du test du championnat du monde de Superbike à Jerez (24/25 janvier) :

1. Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:37,809 min

2. Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,536 sec

3. Scott Redding (GB), BMW, +0,763

4. Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0,829

5. Andrea Iannone(I), Ducati, +0,935

6. Garrett Gerloff (USA), BMW, +1,023

7. Sam Lowes (GB), Ducati, +1,043

8. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +1,062

9. Danilo Petrucci (I), Ducati, +1,098

10. Andrea Locatelli (I), Yamaha, +1,134

11. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +1,180

12. Philipp Öttl (D), Yamaha, +1,230

13. Michael van der Mark (NL), BMW, +1,415

14. Axel Bassani (I), Kawasaki, +1,604

15. Michael Rinaldi (I), Ducati, +1,695

16. Alvaro Bautista (E), Ducati, +1,774

17. Xavi Vierge (E), Honda, +2,106

18. Tito Rabat (E), Kawasaki, +2,291

19. Iker Lecuona (E), Honda, +2,428

20. Sylvain Guintoli (F), BMW, +3,057

21. Bradley Smith (GB), BMW, +3,457

22. Florian Marino (F), Kawasaki, +3,507