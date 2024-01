Michael van der Mark (BMW): "Redding è stato irrispettoso".

La BMW ha ottenuto una buona prestazione nei due giorni di test di Jerez: tre dei quattro piloti ufficiali hanno concluso il primo test dell'anno tra i primi sei, con il solo Michael van der Mark al 13° posto, a 1,4 secondi dall'eccezionale tempo sul giro di Nicolò Bulega (Ducati), che non è riuscito a entrare nella classifica a una cifra. Tuttavia, il 31enne della città del formaggio di Gouda non è insoddisfatto della due giorni di test.

"È stato un test intenso, due giorni perfetti con un tempo fantastico. È stato l'ideale per i test e mi sono davvero divertito a guidare di nuovo. Abbiamo provato molti assetti diversi e alcune parti della moto. Sono stati due giorni piuttosto impegnativi, ma mi sono davvero divertito", ha affermato van der Mark. "Stiamo cercando di ottimizzare ulteriormente la moto e stiamo migliorando sempre di più. Anche la mia guida è migliorata. Quindi sono abbastanza soddisfatto del test. Abbiamo imparato molto e ora non vedo l'ora di andare a Portimão. È una delle mie piste preferite e non vedo l'ora di correrci per continuare a lavorare".

In effetti, van der Mark avrebbe probabilmente ottenuto un tempo sul giro molto migliore e quindi una posizione migliore nella classifica dei tempi. Infatti, mentre i tempi migliori sono stati ottenuti con le gomme da qualifica, l'ex campione del mondo Supersport ha ostacolato il suo collega di marca Scott Redding durante il suo tentativo. L'incidente, avvenuto poco prima della fine dei test, ha provocato malumori nel campo della BMW. L'inglese ha attaccato il suo compagno di squadra dello scorso anno come se si trattasse di una questione di punti per il campionato del mondo.

"Non ha fatto nulla di male?", si è schernito Van der Mark. "Stavo guidando dietro Toprak ed ero quasi sulla sua ruota posteriore. Tutti e tre eravamo in SCQ. Scott mi ha superato a metà del giro, ma non c'era spazio tra me e Toprak. Voleva solo stare tra di noi. Così l'ho superato di nuovo. All'ultima curva è tornato all'interno e mi ha toccato. Poi ha sbagliato la prima curva e mi ha rovinato il primo settore. È stato semplicemente irrispettoso".

Van der Mark si è detto estremamente infastidito dall'azione inutile di Redding. "Non ho parole per questo. È un test, non un weekend di gara", ha rimproverato il pilota ROKiT. "Voleva dimostrare qualcosa a se stesso e mettere tutto su Instagram per dimostrare chi è il migliore, così da poter dormire bene. Prima che mi toccasse, ho cercato di superarlo all'esterno: volevo essere di nuovo davanti".

Tempi combinati Campionato mondiale Superbike test Jerez (24/25 gennaio):

1° Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:37.809 min.

2° Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,536 sec.

3° Scott Redding (GB), BMW, +0,763

4° Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0.829

5° Andrea Iannone (I), Ducati, +0,935

6° Garrett Gerloff (USA), BMW, +1.023

7° Sam Lowes (GB), Ducati, +1.043

8° Remy Gardner (AUS), Yamaha, +1.062

9° Danilo Petrucci (I), Ducati, +1.098

10° Andrea Locatelli (I), Yamaha, +1.134

11° Alex Lowes (GB), Kawasaki, +1.180

12° Philipp Öttl (D), Yamaha, +1.230

13° Michael van der Mark (NL), BMW, +1.415

14° Axel Bassani (I), Kawasaki, +1.604

15° Michael Rinaldi (I), Ducati, +1.695

16° Alvaro Bautista (E), Ducati, +1.774

17° Xavi Vierge (E), Honda, +2.106

18° Tito Rabat (E), Kawasaki, +2.291

19° Iker Lecuona (E), Honda, +2.428

20° Sylvain Guintoli (F), BMW, +3.057

21° Bradley Smith (GB), BMW, +3.457

22° Florian Marino (F), Kawasaki, +3.507