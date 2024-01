Michael van der Mark (BMW): "Redding foi desrespeitoso".

Michael van der Mark, da equipa ROKiT, foi o último dos quatro pilotos da BMW nos dois dias de testes de Superbike em Jerez. O incidente com o colega de marca Scott Redding estragou o resultado do holandês.

A BMW teve um desempenho agradável nos dois dias de testes em Jerez: três dos quatro pilotos da fábrica terminaram o primeiro teste do ano entre os seis primeiros, com apenas Michael van der Mark em 13º lugar, 1,4 segundos atrás do excelente tempo de Nicolò Bulega (Ducati), não conseguindo entrar na classificação de um dígito. No entanto, o piloto de 31 anos da cidade queijeira de Gouda não está insatisfeito com os dois dias de testes.

"Foi um teste intensivo, dois dias perfeitos com um tempo fantástico. Foi ideal para testar e gostei muito de voltar a pilotar. Testámos muitas configurações diferentes e algumas peças da moto. Foram dois dias bastante atarefados, mas gostei muito", afirmou van der Mark. "Estamos a tentar otimizar ainda mais a moto e estamos a melhorar cada vez mais. A minha pilotagem também melhorou. Por isso, estou muito contente com o teste. Aprendemos muito e agora estou ansioso por Portimão. É uma das minhas pistas preferidas e estou ansioso por correr lá e continuar a trabalhar."

De facto, van der Mark teria provavelmente conseguido um tempo de volta muito melhor e, consequentemente, uma melhor posição na tabela de tempos. Porque enquanto os melhores tempos foram obtidos com pneus de qualificação, o antigo Campeão do Mundo de Supersport atrapalhou o seu colega de marca Scott Redding durante a sua tentativa. O incidente, pouco antes do final do teste, causou um mau ambiente no acampamento da BMW. O inglês atacou o seu companheiro de equipa do ano passado como se se tratasse de uma questão de pontos para o campeonato do mundo.

"Ele não fez nada de errado?", ironizou Van der Mark. "Eu estava atrás de Toprak e estava quase na roda traseira dele. Estávamos os três numa SCQ. O Scott ultrapassou-me a meio da volta, mas não havia qualquer diferença entre mim e o Toprak. Ele só queria estar entre nós. Por isso, voltei a ultrapassá-lo. Na última curva, ele voltou a entrar por dentro e tocou-me. Depois fez asneira na primeira curva e arruinou o primeiro sector para mim. Foi simplesmente uma falta de respeito".

Van der Mark ficou extremamente irritado com a ação desnecessária de Redding. "Não tenho palavras para isso. É um teste, não é um fim de semana de corrida", repreendeu o piloto da ROKiT. "Ele queria provar algo a si próprio e colocar tudo no Instagram para mostrar quem é o melhor para poder dormir bem. Antes de ele me tocar, tentei ultrapassá-lo por fora - queria estar na frente novamente."

Teste combinado do Campeonato do Mundo de Superbike em Jerez (24/25 de janeiro):

1º Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:37.809 min

2º Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,536 seg.

3º Scott Redding (GB), BMW, +0,763

4º Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0,829

5º Andrea Iannone (I), Ducati, +0,935

6º Garrett Gerloff (EUA), BMW, +1,023

7º Sam Lowes (GB), Ducati, +1,043

8º Remy Gardner (AUS), Yamaha, +1,062

9º Danilo Petrucci (I), Ducati, +1,098

10º Andrea Locatelli (I), Yamaha, +1,134

11º Alex Lowes (GB), Kawasaki, +1,180

12º Philipp Öttl (D), Yamaha, +1,230

13º Michael van der Mark (NL), BMW, +1,415

14º Axel Bassani (I), Kawasaki, +1,604

15º Michael Rinaldi (I), Ducati, +1,695

16º Alvaro Bautista (E), Ducati, +1,774

17º Xavi Vierge (E), Honda, +2,106

18º Tito Rabat (E), Kawasaki, +2,291

19º Iker Lecuona (E), Honda, +2,428

20º Sylvain Guintoli (F), BMW, +3,057

21º Bradley Smith (GB), BMW, +3,457

22º Florian Marino (F), Kawasaki, +3,507