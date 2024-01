Razgatlioglu: "Un dolor increíble, casi lloro"

Hasta el último minuto de la segunda y última jornada de entrenamientos del jueves, Toprak Razgatlioglu ocupaba la tercera posición en la tabla de tiempos, con sólo el destacado Nicolo Bulega (Aruba.it Ducati) y el campeón del récord Jonathan Rea (Pata Yamaha) más rápidos en el clasificador. Scott Redding se ha colocado tercero, siendo el mejor del cuarteto de BMW. Razgatlioglu, cuarto, y Garrett Gerloff, sexto, también fueron rápidos con la M1000RR. Sólo Michael van der Mark se quedó fuera de la lucha en 13ª posición, el holandés se vio envuelto en un duelo con un clasificado Redding durante su persecución cronometrada.

BMW tuvo un gran contingente en Andalucía y alineó un total de diez motos; además de los cuatro pilotos habituales, también estuvieron presentes los pilotos de pruebas Sylvain Guintoli y Bradley Smith.

"Estos dos días de test han sido muy positivos para mí", dijo Razgatlioglu. "Sobre todo porque estoy conociendo mejor la moto con cada vuelta y estoy mejorando constantemente. En estos dos días hemos aprendido mucho y hemos mejorado algunas cosas. También hemos probado muchas piezas nuevas. A veces funcionaban bien, a veces no, es normal. He probado dos basculantes, pero aún no me he decidido. Tengo que hacer otra prueba comparativa en Portimao. Estamos intentando encontrar una buena puesta a punto, no esperaba marcar un tiempo de 1'38. Estoy muy sorprendido y muy contento. Estoy muy sorprendido y muy contento. Veo el potencial de la moto. Seguiremos trabajando duro y entonces estaremos en la lucha. Ya puedo decir que estamos listos para las primeras carreras en Australia".

"Lo importante son las carreras, no los test", subraya el Campeón del Mundo de 2021 en una entrevista concedida a SPEEDWEEK.com. "Por supuesto, los tiempos por vuelta también son importantes, pero me estoy centrando en encontrar una buena puesta a punto para las carreras. Phillip Island no es una pista fácil por el desgaste de los neumáticos, así que estoy trabajando en ello. He echado un vistazo a la Ducati: Gira bien y tiene un agarre increíble a la salida de las curvas. También tienen una cantidad loca de agarre cuando están inclinadas, sólo tienes que abrir el acelerador y se va hacia delante. Es como si todo lo que tuvieran que hacer es girar en la curva y pueden acelerar de nuevo inmediatamente. Su moto es diferente a las demás".

Razgatlioglu experimentó con diferentes asientos en Jerez y posteriormente se quejó de dolor. "El miércoles probé un asiento más ancho, pero me ardía el trasero de tanto deslizarme hacia delante y hacia atrás. Así que el jueves volví al asiento anterior, pero tenía un dolor increíble, casi lloro sobre la moto. Me alegro de haber podido terminar la prueba. No pude dar más de cinco vueltas seguidas y tuve que volver a boxes. Tengo que descansar para estar listo para Portimao".

Toprak aún no tiene un diagnóstico médico, pero se sospecha que tiene una sobreestimulación de los nervios en la zona del coxis.



El test de Portimao será el próximo lunes y martes.

Tiempos combinados Campeonato del Mundo de Superbike test Jerez (24/25 Ene.):

1º Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:37.809 min.

2º Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0.536 seg.

3º Scott Redding (GB), BMW, +0.763

4º Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0.829

5º Andrea Iannone (I), Ducati, +0.935

6º Garrett Gerloff (USA), BMW, +1.023

7º Sam Lowes (GB), Ducati, +1.043

8º Remy Gardner (AUS), Yamaha, +1.062

9º Danilo Petrucci (I), Ducati, +1.098

10º Andrea Locatelli (I), Yamaha, +1.134

11º Alex Lowes (GB), Kawasaki, +1.180

12º Philipp Öttl (D), Yamaha, +1.230

13º Michael van der Mark (NL), BMW, +1.415

14º Axel Bassani (I), Kawasaki, +1.604

15º Michael Rinaldi (I), Ducati, +1.695

16º Álvaro Bautista (E), Ducati, +1.774

17º Xavi Vierge (E), Honda, +2.106

18º Tito Rabat (E), Kawasaki, +2.291

19º Iker Lecuona (E), Honda, +2.428

20º Sylvain Guintoli (F), BMW, +3.057

21º Bradley Smith (GB), BMW, +3.457

22º Florian Marino (F), Kawasaki, +3.507