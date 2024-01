Razgatlioglu : "Une douleur inconcevable, j'ai presque pleuré".

BMW a participé en force aux deux jours d'essais du championnat du monde de Superbike à Jerez et a placé trois pilotes dans le top 6, Redding, Razgatlioglu et Gerloff. Toprak se plaint de douleurs inexpliquées.

Jusqu'à la dernière minute de la deuxième et dernière journée d'essais de jeudi, Toprak Razgatlioglu occupait la troisième place sur la feuille de temps. Avec la moto de qualification, seuls l'excellent Nicolo Bulega (Aruba.it Ducati) et le champion record Jonathan Rea (Pata Yamaha) ont été plus rapides. Puis Scott Redding s'est précipité à la troisième place, devenant ainsi le meilleur du quatuor BMW. Razgatlioglu, quatrième, et Garrett Gerloff, sixième, ont également été rapides sur la M1000RR. Seul Michael van der Mark est sorti du lot en 13e position, le Néerlandais ayant été impliqué dans un duel avec un qualifié de Redding lors de sa chasse au chrono.

BMW était présent en Andalousie avec un grand nombre de motos, dix au total ; outre les quatre pilotes titulaires, les pilotes d'essai Sylvain Guintoli et Bradley Smith étaient également de la partie.

"Ces deux jours d'essais ont été très positifs pour moi", a jugé Razgatlioglu. "Surtout parce que j'apprends à connaître la moto à chaque tour et que je m'améliore constamment. Durant ces deux jours en particulier, nous avons beaucoup appris et amélioré certaines choses. Nous avons aussi essayé beaucoup de nouvelles pièces. Parfois, elles ont bien fonctionné, parfois non - c'est normal. J'ai testé deux bras oscillants, mais je n'ai pas encore pris de décision. Je dois refaire des tests comparatifs à Portimao. Nous essayons de trouver un bon réglage, je ne m'attendais pas à faire un temps au tour de 1:38 min. Je suis très surpris et très heureux. Je vois le potentiel de la moto. Nous continuons à travailler dur, puis nous nous mêlerons à la lutte. Je peux déjà dire que nous sommes prêts pour les premières courses en Australie".

"Ce sont les courses qui sont importantes, pas les tests", a souligné le champion du monde 2021 lors d'un entretien avec SPEEDWEEK.com. "Bien sûr, les temps au tour comptent aussi, mais je me concentre sur la recherche d'un bon réglage pour les courses. Phillip Island n'est pas un circuit facile à cause de l'usure des pneus, j'y travaille. J'ai regardé la Ducati : Elle a un bon virage et un grip incroyable en sortie de virage. Même en position inclinée, ils ont une adhérence folle, il suffit d'ouvrir les gaz pour avancer. C'est comme s'ils n'avaient qu'à prendre un virage et qu'ils pouvaient tout de suite remettre les gaz. Leur moto est différente de toutes les autres".

Razgatlioglu a expérimenté différentes selles à Jerez et s'est ensuite plaint de douleurs. "Mercredi, j'ai essayé une selle plus large et j'ai eu les fesses en feu à force d'aller et venir. Jeudi, je suis donc retourné à l'ancienne selle, mais j'ai eu des douleurs incroyables - j'ai presque pleuré sur la moto. Je suis content d'avoir pu terminer le test. Je n'ai pas pu faire plus de cinq tours d'affilée, puis j'ai dû rentrer au box. Je dois me reposer pour être prêt pour Portimao".

Toprak n'a pas encore de diagnostic médical, on soupçonne une surexcitation des nerfs dans la région du coccyx.



Le test de Portimao aura lieu lundi et mardi prochains.

Temps combinés du test du championnat du monde de Superbike à Jerez (24/25.1.) :

1. Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:37,809 min

2. Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,536 sec

3. Scott Redding (GB), BMW, +0,763

4. Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0,829

5. Andrea Iannone(I), Ducati, +0,935

6. Garrett Gerloff (USA), BMW, +1,023

7. Sam Lowes (GB), Ducati, +1,043

8. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +1,062

9. Danilo Petrucci (I), Ducati, +1,098

10. Andrea Locatelli (I), Yamaha, +1,134

11. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +1,180

12. Philipp Öttl (D), Yamaha, +1,230

13. Michael van der Mark (NL), BMW, +1,415

14. Axel Bassani (I), Kawasaki, +1,604

15. Michael Rinaldi (I), Ducati, +1,695

16. Alvaro Bautista (E), Ducati, +1,774

17. Xavi Vierge (E), Honda, +2,106

18. Tito Rabat (E), Kawasaki, +2,291

19. Iker Lecuona (E), Honda, +2,428

20. Sylvain Guintoli (F), BMW, +3,057

21. Bradley Smith (GB), BMW, +3,457

22. Florian Marino (F), Kawasaki, +3,507