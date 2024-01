Razgatlioglu: "Un dolore incredibile, ho quasi pianto".

Fino all'ultimo minuto della seconda e ultima giornata di test di giovedì, Toprak Razgatlioglu era al terzo posto della classifica dei tempi, con solo l'eccezionale Nicolo Bulega (Aruba.it Ducati) e il campione record Jonathan Rea (Pata Yamaha) più veloci nelle qualifiche. Scott Redding ha poi conquistato il terzo posto, diventando il migliore del quartetto BMW. Anche Razgatlioglu, quarto, e Garrett Gerloff, sesto, sono stati veloci con la M1000RR. Solo Michael van der Mark è uscito di scena al 13° posto: l'olandese è stato coinvolto in un duello con un qualificato Redding durante la sua rincorsa al tempo.

La BMW era presente in Andalusia con un grande contingente e ha schierato un totale di dieci moto; oltre ai quattro piloti regolari, erano presenti anche i collaudatori Sylvain Guintoli e Bradley Smith.

"Questi due giorni di test sono stati molto positivi per me", ha dichiarato Razgatlioglu. "Soprattutto perché sto imparando a conoscere meglio la moto a ogni giro e sto migliorando costantemente. In questi due giorni in particolare abbiamo imparato molto e migliorato alcune cose. Abbiamo anche provato molte nuove parti. A volte hanno funzionato bene, a volte no: è normale. Ho provato due forcelloni, ma non ho ancora deciso. Devo fare un altro test di confronto a Portimao. Stiamo cercando di trovare una buona messa a punto, non mi aspettavo di fare un tempo sul giro di 1'38. Sono molto sorpreso e molto contento. Sono molto sorpreso e molto contento. Vedo il potenziale della moto. Continueremo a lavorare sodo e poi saremo in lotta. Posso già dire che siamo pronti per le prime gare in Australia".

"Le gare sono importanti, non i test", ha sottolineato il Campione del Mondo 2021 in un'intervista a SPEEDWEEK.com. "Naturalmente anche i tempi sul giro sono importanti, ma mi sto concentrando sulla ricerca di un buon set-up per le gare. Phillip Island non è una pista facile a causa dell'usura degli pneumatici, quindi sto lavorando su questo aspetto. Ho dato un'occhiata alla Ducati: Ha una buona percorrenza in curva e un'aderenza incredibile in uscita di curva. Hanno anche un'aderenza pazzesca quando si appoggiano, basta aprire il gas e vanno in avanti. È come se bastasse girare in curva per accelerare di nuovo e subito. La loro moto è diversa da tutte le altre".

Razgatlioglu ha sperimentato diversi sedili a Jerez e successivamente ha lamentato un dolore. "Mercoledì ho provato una sella più larga, ma poi mi bruciava il sedere per il troppo scivolare avanti e indietro. Così giovedì sono tornato alla vecchia sella, ma avevo un dolore incredibile: ho quasi pianto sulla moto. Sono contento di essere riuscito a finire il test. Non ho potuto fare più di cinque giri di fila, poi sono dovuto tornare ai box. Devo riposare per essere pronto per Portimao".

Toprak non ha ancora una diagnosi medica, ma si sospetta che abbia una sovrastimolazione dei nervi nella zona del coccige.



Il test di Portimao si terrà lunedì e martedì prossimi.

Tempi combinati Campionato mondiale Superbike test Jerez (24/25 gennaio):

1° Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:37.809 min.

2° Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,536 sec.

3° Scott Redding (GB), BMW, +0,763

4° Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0.829

5° Andrea Iannone (I), Ducati, +0,935

6° Garrett Gerloff (USA), BMW, +1.023

7° Sam Lowes (GB), Ducati, +1.043

8° Remy Gardner (AUS), Yamaha, +1.062

9° Danilo Petrucci (I), Ducati, +1.098

10° Andrea Locatelli (I), Yamaha, +1.134

11° Alex Lowes (GB), Kawasaki, +1.180

12° Philipp Öttl (D), Yamaha, +1.230

13° Michael van der Mark (NL), BMW, +1.415

14° Axel Bassani (I), Kawasaki, +1.604

15° Michael Rinaldi (I), Ducati, +1.695

16° Alvaro Bautista (E), Ducati, +1.774

17° Xavi Vierge (E), Honda, +2.106

18° Tito Rabat (E), Kawasaki, +2.291

19° Iker Lecuona (E), Honda, +2.428

20° Sylvain Guintoli (F), BMW, +3.057

21° Bradley Smith (GB), BMW, +3.457

22° Florian Marino (F), Kawasaki, +3.507