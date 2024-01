Razgatlioglu: "Uma dor inacreditável, quase chorei"

A BMW teve um grande contingente nos dois dias de testes do Campeonato do Mundo de Superbike em Jerez e três pilotos - Redding, Razgatlioglu e Gerloff - terminaram entre os seis primeiros, com Toprak a queixar-se de dores inexplicáveis.

Até ao último minuto do segundo e último dia de testes na quinta-feira, Toprak Razgatlioglu estava em terceiro lugar na tabela de tempos, com apenas o excelente Nicolo Bulega (Aruba.it Ducati) e o campeão em título Jonathan Rea (Pata Yamaha) a serem mais rápidos na qualificação. Scott Redding alcançou o terceiro lugar, fazendo dele o melhor do quarteto da BMW. Razgatlioglu, em quarto, e Garrett Gerloff, em sexto, também foram rápidos com a M1000RR. Apenas Michael van der Mark ficou fora da contenda em 13º lugar, o holandês envolveu-se num duelo com um qualifier de Redding durante a sua perseguição ao tempo.

A BMW teve um grande contingente na Andaluzia e apresentou um total de dez motos; para além dos quatro pilotos regulares, os pilotos de testes Sylvain Guintoli e Bradley Smith também estiveram presentes.

"Estes dois dias de testes foram muito positivos para mim", disse Razgatlioglu. "Especialmente porque estou a conhecer melhor a moto a cada volta e estou a melhorar constantemente. Nestes dois dias em particular, aprendemos muito e melhorámos algumas coisas. Também experimentámos muitas peças novas. Por vezes funcionaram bem, outras vezes não - é normal. Testei dois braços oscilantes, mas ainda não decidi. Tenho de fazer outro teste de comparação em Portimão. Estamos a tentar encontrar uma boa afinação, não esperava fazer uma volta em 1'38. Estou muito surpreendido e muito contente. Consigo ver o potencial da mota. Vamos continuar a trabalhar arduamente e depois estaremos na luta. Já posso dizer que estamos prontos para as primeiras corridas na Austrália."

"As corridas são importantes, não os testes", enfatizou o Campeão do Mundo de 2021 numa entrevista ao SPEEDWEEK.com. "Claro que os tempos por volta também são importantes, mas estou concentrado em encontrar uma boa configuração para as corridas. Phillip Island não é uma pista fácil por causa do desgaste dos pneus, por isso estou a trabalhar nisso. Já dei uma vista de olhos à Ducati: Tem boas curvas e ainda tem uma aderência incrível à saída da curva. Também têm uma quantidade louca de aderência quando inclinadas, basta abrir o acelerador e ela vai para a frente. É como se tudo o que tivessem de fazer fosse virar para a curva e pudessem acelerar de novo de imediato. A mota deles é diferente de todas as outras".

Razgatlioglu experimentou diferentes assentos em Jerez e depois queixou-se de dores. "Na quarta-feira experimentei um assento mais largo, mas depois o meu traseiro estava a arder de tanto deslizar para a frente e para trás. Por isso, voltei ao assento antigo na quinta-feira, mas estava com dores incríveis - quase chorei na mota. Estou contente por ter conseguido terminar a prova. Não consegui fazer mais de cinco voltas seguidas e tive de regressar às boxes. Tenho de descansar para estar pronto para Portimão".

Toprak ainda não tem um diagnóstico médico, mas suspeita-se que tenha uma sobre-estimulação dos nervos na zona do cóccix.



O teste de Portimão realiza-se na próxima segunda e terça-feira.

Teste de tempos combinados do Campeonato do Mundo de Superbike em Jerez (24/25 de janeiro):

1º Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:37.809 min

2º Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,536 seg.

3º Scott Redding (GB), BMW, +0,763

4º Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0,829

5º Andrea Iannone (I), Ducati, +0,935

6º Garrett Gerloff (EUA), BMW, +1,023

7º Sam Lowes (GB), Ducati, +1,043

8º Remy Gardner (AUS), Yamaha, +1,062

9º Danilo Petrucci (I), Ducati, +1,098

10º Andrea Locatelli (I), Yamaha, +1,134

11º Alex Lowes (GB), Kawasaki, +1,180

12º Philipp Öttl (D), Yamaha, +1,230

13º Michael van der Mark (NL), BMW, +1,415

14º Axel Bassani (I), Kawasaki, +1,604

15º Michael Rinaldi (I), Ducati, +1,695

16º Alvaro Bautista (E), Ducati, +1,774

17º Xavi Vierge (E), Honda, +2,106

18º Tito Rabat (E), Kawasaki, +2,291

19º Iker Lecuona (E), Honda, +2,428

20º Sylvain Guintoli (F), BMW, +3,057

21º Bradley Smith (GB), BMW, +3,457

22º Florian Marino (F), Kawasaki, +3,507